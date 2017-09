Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Povpraševanje za nedeljske lete je izjemno, saj si vse več navijačev želi nedeljsko finalno tekmo ogledati v živo. Foto: EPA Sorodne novice Še več navijačev na poti v Carigrad, okrepljeni so tudi poleti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkarska mrzlica se stopnjuje, slovenski navijači trumoma v Carigrad

Zanimanje za polete je izjemno

15. september 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo zvečer bo Slovenija dihala s košarkarji, ki se bodo v Carigradu potegovali za zlato, zgodovinska tekma pa bo v Carigrad, kot kaže, privabila tudi lepo število slovenskih navijačev, saj zanimanje za letalske vozovnice narašča.

Ljubljano in Carigrad povezuje le turški prevoznik Turkish Airlines, ker pa se je košarkarska mrzlica v zadnjih dneh še okrepila, je polete v Carigrad od 14. septembra začel v sodelovanju s turistično agencijo Kompas ponujati tudi slovenski letalski prevoznik Adria Airways.

V areni Sinan Erdem bo

organiziran slovenski navijaški sektor.

.

Adria Airways bo v Carigrad letela tudi na dan finala. Če se boste izbrance selektorja Igorja Kokoškova odločili podpirati v Turčiji, boste za ponudbo odšteli 475 evrov. Vendar pozor, v ceno nista vključeni vstopnici za ogled tekme za tretje mesto in ogled finala. Vstopnice za srečanje za tretje mesto in finale evropskega prvenstva lahko po informacijah Košarkarske zveze Slovenije kupite v vseh poslovalnicah Kompasa in M holidays. Kot je razvidno s spletne strani agencije Kompas, boste za srečanje za tretje mesto odšteli 60 evrov, za finale pa še deset evrov več.

Špela Mivšek iz Adrie Airways je povedala, da "povpraševanje za polete v Istanbul danes izjemno. V tem trenutku proučujemo vse razpoložljive možnosti za izvedbo nedeljskih poletov."

Večje zanimanje za vstopnice so zaznali tudi pri letalskem prevozniku Turkish Airlines. Pred dnevi je Jure Sušnik iz Turkish Airlinesa povedal, da se je povpraševanje po poletih povečalo "takoj po tem, ko je bilo znano, da bo Slovenija nastopila v osmini finala. Porast pa se je začel po zmagi nad Francijo. Po sobotni tekmi z Ukrajino pa se je to samo še stopnjevalo." Sušnik je danes dodal, da je "bodo nekateri leti v nedeljo in ponedeljek opravljeni z letalom Airbus A330, s katerim lahko prepeljemo do 281 potnikov. Kljub temu se letala izredno hitro polnijo." Sušnik je potrdil, da se dogovarjajo tudi za dodatne čarterske polete.

Za letalske vstopnice do Carigrada lahko odštejete tudi nekoliko manj, a se bo zato treba zapeljati v sosednje države. Nekaj predlogov so zbrali na blogu Po svetu.

A kljub vsej evforji ne pozabite na potni list, saj boste brez njega obtičali v Sloveniji. Če ste ugotovili, da potnega lista nimate, ni še nič izgubljeno, saj lahko zaprosite za prednostno izdelavo potne listine. Danes sicer lahko vlogo za prioritetno izdelavo osebnega dokumenta na upravni enoti vložite najpozneje do 11.30. Potni list pa lahko nato še danes dvignete na Upravni enoti Celje, seveda ob višjem doplačilu upravne takse.

Sa. J.