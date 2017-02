Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Kranjski Gori je vse pripravljeno za pokal Vitranc. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjska Gora se pripravlja na vrhunec zime

Pred vrati je pokal Vitranc

28. februar 2017 ob 21:06

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Odjuga v zadnjih dneh je močno stanjšala snežno odejo, a v Zgornjesavski dolini so pripravljeni na velika dogodka - Pokal Vitranc in skakalni praznik pod Poncami.

Priprave na podkorenski strmini so v polnem teku in do prihoda tekmovalcev - v naslednjih dneh - bo prizorišče pripravljeno. Na športno-zabavnem dogodku, ki bo trajal tri dni, v Kranjski Gori pričakujejo več tisoč ljudi.

Prihodnji konec tedna bo Kranjska Gora že 56. gostila najboljše alpske smučarje sveta. "Smo v fazi zaključnih priprav tako na terenu kot začasne infrastrukture - tribune, šotori," je dejal generalni sekretar Pokala Vitranc Srečo Medven. Večino dela so opravili v zadnjih sončnih dneh. Zahtevne priprave, natančen pregled snežne podlage.

Pred organizatorji pa je še veliko dela, saj za konec tedna vremenoslovci napovedujejo dež. A ostajajo optimistični. Tudi Kranjska Gora je v teh dneh polno zasedena. Počitnikarjem omogočajo brezplačen ogled tekem. Pokal Vitranc bo stal milijon 400 tisoč evrov, denar je zagotovljen. Kot pravi Medven ga bo nekaj tudi ostalo, da bodo - kot vsa leta doslej - lahko nekaj vložili v razvoj kranjskogorskih smučišč.

Več si lahko pogledate v prispevku spodaj.

Marjeta Klemenc, TV Slovenija