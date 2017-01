Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hotel, ki že 42 let soustvarja kranjskogorsko turistično ponudbo, ima 72 sob in 144 . Foto: Hotel Lek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjskogorski hotel Lek v roke Nizozemcem

Novartis prodal Hotel Lek

6. januar 2017 ob 17:06

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Hotel Lek v Kranjski Gori je dobil novega lastnika. Švicarski Novartis, pod okrilje katerega spada Lek, je hotel prodal nizozemski družbi Comfort Hotel Management. Novi lastnik obljublja razvoj hotela in ohranitev vseh delovnih mest. Višina kupnine ni znana.

Predmet prodaje je bil Hotel Lek, kar vključuje nepremičnino in družbo, ki sta prosti vseh bremen, ne pa tudi blagovne znamke. Izklicna cena je znašala milijon evrov, potencialni kupci pa so morali nezavezujoče ponudbe oddati do 3. junija lani.

Predstavnik Novartisovih poslovnih storitev za Slovenijo Robert Ljoljo je povedal, da so iskali lastnika z načrtom in strategijo za prihodnost, ki bo izkazal ustrezno odgovornost do zaposlenih. S svojim znanjem jih je prepričalo podjetje Comfort Hotel Management, specializirano za upravljanje hotelov in letovišč v različnih evropskih državah.

Družba po Ljoljovih besedah velja za uglednega in neodvisnega upravitelja, ki dela z znanimi hotelskimi znamkami. "Dejansko smo izbrali nekoga, ki zna upravljati hotelsko branžo, ima zagotovljeno visoko strokovno ekipo ljudi in nam je dal tudi ustrezna zagotovila, da bo nadaljeval poslovanje hotela v najboljši možni meri," je poudaril Ljoljo. Kot je dodal, jih veseli, da hotel predajajo v roke nekoga, za kogar je upravljanje hotelov osnovna dejavnost.

Z doseženo ceno, ki je sicer ne razkrivajo, so v Novartisu zadovoljni. Interes so pokazala tako slovenska kot tuja podjetja iz hotelskih in tudi drugih področij, prejeli pa so več kot deset resnih ponudb.

"Ni pa bila cena ključna motivacija pri prodaji. Želeli smo najti kupca, ki ve, kaj s hotelom početi, ki ima vizijo in strateški načrt ter bo omogočil nadaljnje odgovorno ravnanje z zaposlenimi in varno zaposlitev," je pojasnil Ljoljo.

Direktorica podjetja Hotel Lek Lidija Dokl je pojasnila, da so z lanskim poslovanjem zadovoljni, saj so v prvih enajstih mesecih dosegli načrtovane prihodke iz poslovanja, in sicer 1,4 milijona evrov. Dosegli so 13-odstotno višjo ceno na prodano sobo, hkrati pa jim je uspelo obvladovati stroške, tako da so ustvarili 125.000 evrov dobička, kar je enkrat več kot v enakem obdobju leta 2015.

Pozitivne so bile tudi ocene gostov, ki so po besedah Doklove zadovoljni z njihovimi storitvami. Kot je poudarila, je to dosežek zaposlenih. "Brez dobrih zaposlenih noben hotel ne more delati. Naš hotel pa je posebej poznan po tem, da so zaposleni zelo predani hotelu in gostom," je dejala.

Pogodbo o prodaji so podpisali v sredo, rok za nakazilo celotne kupnine pa je 40 dni po podpisu pogodbe. Kupec bo nato prevzel hotel in se predstavil zaposlenim in javnosti, hkrati pa predstavil tudi svoje načrte. Za nizozemsko družbo je to prvi slovenski hotel, ki ga ima v lasti.

D. S.