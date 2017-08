Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Spet bo dišalo po pršutu. Foto: Jaka Ivančič Mikavna je kolesarska tura, ki vas bo vodila skozi nekatere najlepše kraške vasi s postankom na degustacijah. Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kras vabi na tradicionalni praznik terana in pršuta

Uvod z vrhunskimi gostinci

11. avgust 2017 ob 06:43

Dutovlje - MMC RTV SLO

Tudi letos, že 47. leto, Kras vabi na tradicionalni praznik terana in pršuta, ki bo poleg vrhunske in lokalne kulinarike ponudil tudi pester spremljevalni program.

Vse skupaj se začenja že nocoj na Bunčetovi domačiji v Dutovljah z uvodnim kulinaričnim dogodkom "Terra Carsus – Kulinarika Krasa", na katerem bodo svoje jedi ponujali Gostilnica Ruj, Špacapanova hiša, Bistro Grag Štanjel, Gostilna Skok in butični hotel St. Daniel. Pospremili jih bodo najboljši lokalni ponudniki pršuta in sira ter, jasno, izbrani vinarji. Slednje lahko že od junija obiščete tudi v odprtih kleteh, med festivalom bodo degustacije ponujali med 14. in 20. uro.



Svoje dobrote bodo gostinci ponujali tudi v soboto na prireditvenem prostoru v Dutovljah, kjer bo celotno dogajanje popestrila glasba –od 20. ure bodo obiskovalce zabavale skupine Rok'n'band, Pop Design in Nera, hkrati pa bo na Bunčetovi domačiji odprta tudi razstava slik kraškega slikarskega samorastnika Marjana Miklavca in društva kmetic Sežanske občine.

Bogata nedelja

Najbogatejši program je predviden za nedeljo, ko se bo v Dutovljah začelo dogajati že zjutraj s pohodom po Teranovi poti mimo vinogradov, domačij in korit ter vodenim 25 kilometrov dolgim kolesarskim izletom po najlepših kraških vaseh, poimenovanim ''S kolesom na teran in pršut'', saj bo poskrbljeno tudi za okušanje lokalnih dobrot.

Prav tako v dopoldanskih urah bo svoja vrata odprla pršutarna Kras Šepulje v Šepuljah, ob 11. uri pa bo organizirana tudi posebna vodena degustacija kraškega pršuta in vin iz kleti Vinakras. Osrednji del dogajanja se bo začel ob 14. uri na prireditvenem prostoru v Dutovljah, kjer bodo kraški ponudniki ponujali svoje pršute in vina, vključno z desetimi najboljšimi terani.

Tudi letos praznik ne bo minil brez tradicionalne povorke, ki se bo čez vas Dutovlje začela odvijati od 15. ure, na sklepni prireditvi pa bodo podelili priznanja najboljšim kraškim vinarjem.

K. S.