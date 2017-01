Krvavec bodo zasedli vrhunski kuharski mojstri

Dogodek po vzoru Alta Badie

20. januar 2017 ob 06:27

Krvavec - MMC RTV SLO

Konec tedna smuka na Krvavcu ne bo samo sončna, ampat tudi izjemno okusna. Po uspešni lanskoletni krstni izvedbi se nam namreč obeta druga izdaja Ski Gourmeta, smučarsko-kulinaričnega praznika z najboljšimi kuharskimi mojstri. Med njimi bo letos tudi italijanski gost z Michelinovo zvezdico.

Kuharski mojstri se bodo na krvavški plaži tokrat mudili kar tri dni - od sobote do ponedeljka. Dogodek bo odprla sobotna Večerja na zajli, ko se bodo krvavške gondole ob 18.00 v ta namen spremenile v zasebne restavracije. Brbončice bodo razvajali kuharski mojstri gostinstva Jezeršek, družbo pa jim bosta delala tudi Darko Klemen (MasterChef Slovenije) in Tomaž Bolka (Gostilna Krištof).

V nedeljo se obeta gurmansko razvajanje na snegu čez dan, ko bo smučarje in ostale obiskovalce Krvavca na krvavški plaži razvajalo sedem kuharskih mojstrov vsak s svojo jedjo - Uroš Štefelin (Vila Podvin), Igor Jagodic (Restavracija Strelec), David Vračko (Restavracija Mak), Jorg Zupan (Atelje), Darko Klemen (MasterChef Slovenije), Damjan Fink (Gostilna na gradu) in Jernej Kamič (Jezeršek gostinstvo).

Pred tekmo zajtrk, po tekmi zabava

Na zadnji dan, v ponedeljek, sledi še celodnevni osrednji dogodek, Pokal Gourmet 2017 s smučarsko tekmo za gostince in vinarje ter druženje ob specialitetah gostujočih kuharjev. Vse skupaj se bo začelo že ob 8. uri z zajtrkom na Dvoru Jezeršek, ki ga bosta družno pripravili Domačija Firbas in Gostilna Rajh, tekma sledi ob 11. uri, gourmet ski party na plaži ob 12. uri, ob 16.30 pa še zaključna zabava pri Jezerškovih.

Dogodek bo začinilo šest priznanih kuharskih mojstrov - Tomaž Kavčič (Dvorec Zemono), Jorg Zupan (Atelje), Darko Klemen (MasterChef Slovenije), Damjan Fink (Gostilna na gradu), Jernej Kamič (Jezeršek gostinstvo) in posebni gost, z Michelinovo zvezdico ovenčani italijanski mojster Vincenzo Guarino.

Zamisel združevanja smuke z vrhunsko kulinariko sicer ni nova - že leta 2004 je Alta Badia gostila prvi Chef's Cup Südtirol. Izjemno uspešno južnotirolsko izvirno različico si je zamislil kuharski mojster Norbert Niederkofler, ki si je v hotelu Rosa Alpina v San Cassianu prislužil tri Michelinove zvezdice.

Niederkofler je v italijansko smučarsko središče, ki vsako leto gosti tekme za svetovni pokal, pripeljal nekaj najboljših kuharskih mojstrov z območja Alpe-Adria, ki so po smučarskih kočah ustvarjali gurmanske prigrizke za lačne smučarje, hkrati pa so si lahko v sproščenem vzdušju izmenjali dragocene izkušnje. Od Slovencev sta bili v elitno druščino povabljeni Ana Roš (Hiša Franko) in Ksenja Mahorčič (Gostilna Mahorčič).

K. S.