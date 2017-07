Krvavec naselili pravljični pastirski škratje

Gre za edinstven projekt v tem delu Evrope

9. julij 2017 ob 09:22

Krvavec - MMC RTV SLO/STA

Na Krvavcu bodo danes odprli novo pravljično-doživljajsko pot. Gre za inovativen integralen turistični produkt, namenjen družinam, šolam in vrtcem, ki zagotavlja gibanje v naravi in učenje skozi doživetje.

Pot pastirskih škratov na Krvavcu bosta danes ob 10. uri slovesno odprli državna sekretarka z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Odprtja poti se bo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije udeležilo tudi okoli 60 otrok.

Urejena pohodna pot se začne na zgornji postaji gondole, nato pa se od Brunarice Sonček povzpne mimo Luže do Plaže in nato do Bleka, od koder se spusti nazaj do gondole. Projekt so skupaj zasnovali partnerji na Krvavcu, zavod za kulturo, izobraževanje in šport Škrateljc pa je poskrbel za koncept, vsebinsko in oblikovno izvedbo.

Nova pravljično-doživljajska pot obiskovalce popelje skozi gozdove in prostrane pašnike Krvavca. Obiskovalci se podajo na lov za biseri ajdovskih deklic, obiščejo Škratov vrt, izkusijo življenje v pastirski bajti in prisluhnejo Gori zvokov.

Navdih v pravljični zgodbi

Pot temelji na izvirni zgodbi iz nove slikanice O pastirjih in škratih s Krvavca avtorja Uroša Grilca in ilustratorja Gorazda Vahna in povezuje ključne identitetne elemente Krvavca. To so pašništvo, zdravilna zelišča in življenje v gorah. Otroci slednje doživljajo, se o teh temah učijo in jih spoznavajo na neposreden in zabaven način.

Otroci s Škratovo beležko in pedagoško-didaktičnimi tablami na poti rešujejo naloge ter iščejo simbole škratorunščine, starodavne škratovske pisave. Posebna čustva in doživetja ob poti dodatno spodbuja 16 lesenih skulptur živali s Krvavca in škratov, ki so dela petih ustvarjalcev z motorno žago.

Projekt po besedah organizatorjev spada v sam vrh ponudbe družinskega turizma, s svojo izvirnostjo naj bi bil v tem delu Evrope edinstven. Kot inovativen integralni turistični produkt ga je prepoznalo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato mu bodo namenili tudi sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

M. Z.