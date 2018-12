Dodaj v

Kulinarična ponudba na ljubljanskih stojnicah ostaja brez presežkov

Od pleskavic do kuhanega vina

10. december 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leto je naokoli, praznične stojnice ponovno obrobljajo nabrežje Ljubljanice, a ponudba ostaja v mejah že videne klasike, brez kakršnih koli resnejših presežkov.

Trasa, ki jo bodo v tem mesecu številni prehodili, se začenja na Prešernovem trgu, kjer nas pričaka bolj ali manj to, kar se bo v različicah, modificiranih zgolj za odtenek, ponavljalo vse do konca Cankarjevega nabrežja.

Na prvi stojnici so napitki s kuhanim vinom v glavni vlogi, ob njem pa še pivo, medica in punč. Na drugi, tisti v lasti Planinskega društva Komenda, so preste, medaljoni s krompirčkom, pleskavice, čevapčiči, hot dog in pečenica z zeljem. Nekaj za vsakega (mesojedca), torej.



Foto: MMC RTV SLO Na stojnicah boste najpogosteje našli kuhano vino in klobase.

Če vam ni dovolj mesa, je tu še ekstra velika depandansa bosanske restavracije Saraj s tipično balkansko kulinariko.

Gremo naprej, kjer nas na stojnici Pr' bit pričakajo kranjske klobase in, jasno, kuhano vino, medtem ko so Pr' Kljukcu založeni predvsem s ponudbo prazničnih pijač – kuhanemu vinu delajo družbo borovničke, čaj, bombardino, vroč jabolčni mošt, medica, ob tem pa še jabolčni zavitek.

Jezerškov šmorn, stojnica s kuhanim ginom pri "Kapitanu"

Vmes je praktično edina stojnica malce bolj zvenečega imena, gostinstva Jezeršek, kjer ponujajo, kot že običajno, svoj carski praženec, naročite pa lahko tudi kranjsko klobaso, kuhano vino, božični čaj in vroč gin.

Foto: MMC RTV SLOPri Jezeršku tudi letos prodajajo svoj šmorn.

Pr' brvi ponujajo churros z vročo čokolado, ramstek na oglju, pikantno klobasico, suho klobaso s hrenom in palačinke, vse skupaj pa lahko poplaknete s kuhanim vinom, medico in številnimi žganicami.



Osamljen prodajalec pečenega kostanja je tudi edini brezkuhanega vina, a dobite že takoj naprej dvojni odmerek alkohola na "Captain's Cabin", kjer točijo vse od kuhanega gina in borovničk do viskija Jacka Danielsa in kuhanega piva.

Jota, žganci, pražen krompir

Nekaj več tipično slovenske ponudbe jedi na žlico je na Prešernovem trgu "Pri market", kjer prodajajo joto, ričet, kranjske klobase, žgance z ocvirki, praženi krompir, kmečko pojedino in potico, medtem ko stojnica Taverne Tatjana tik pri Frančiškanih zavije ponovno v generično internacionalne vode z burgerji, "pommesom", hot dogi in chicken nuggetsi.



Mimogrede, za kuhano vino na ljubljanskih stojnicah boste v povprečju odšteli letos 2 evra, za klobase in jedi na žlico pa nekje od 4 do 7 evrov.

Foto: MMC RTV SLO Kuhanega vina zanesljivo ne manjka.

Zamujena priložnost

Glede na to, da Ljubljano v tem prazničnem času obišče veliko turistov in da se Slovenija skuša vse bolj uveljaviti kot gastronomska destinacija, se zdi ponudba na stojnicah zamujena priložnost.

Foto: MMC RTV SLO Nabrežje Ljubljanice je v teh prazničnih dneh nabito polno.

Lačni ne boste, a za presežke se bo treba odpraviti k sosedom, najbolje v Zagreb, kjer so njihov adventni čas uporabniki portala European Best Destinations v preteklih treh letih razglasili za najboljši predbožični sejem v Evropi.



Eden od razlogov je tudi kulinarična ponudba, saj v hrvaški prestolnici v središču svoje stojnice postavi velik del najboljših hrvaških gostincev, ki kar tekmujejo, kdo bo postregel z izvirnejšim prazničnim prigrizkom, organizatorji pa obiskovalcem ponujajo celo gastronomske ture prek največjih ponujenih specialitet.



Kaja Sajovic