Lastniki lokalnih korejskih restavracij razočarani nad olimpijskim obiskom

Športniki in obiskovalci le redko zapustijo "olimpijski mehurček"

22. februar 2018 ob 16:46

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Olimpijske igre za lokalne podjetnike pomenijo priložnost za izdaten zaslužek. Povečan promet so si obetali tudi južnokorejski lastniki trgovin in restavracij, ki pa z obiskom med olimpijskimi igrami niso zadovoljni.

Veliko južnokorejskih lastnikov trgovin in restavracij se je posebej pripravilo na povečan obisk, ki so ga pričakovali med zimskimi olimpijskimi igrami. Po poročanju New York Timesa jih je mnogo izmed njih v pričakovanju številnih tujih gostov najelo dodatne delavce, zdaj pa razočarani ugotavljajo, da obiskovalci in športniki le redko zapustijo "olimpijski mehurček".

Avtomobili in avtobusi, ki na olimpijska prizorišča prevažajo športnike, gledalce in novinarje, se po glavnih cestah namreč peljejo mimo lokalnih restavracij, lastniki pa jih na pločniku lahko zgolj opazujejo. Športniki se večinoma držijo jedilnic v olimpijski vasi, v kateri živijo, turisti pa se v veliki meri odločajo za restavracije zahodnih verig s hitro prehrano.

Slabe označbe in surovo meso

Za slab obisk restavracij naj bi bile krive pomanjkljive označbe in pa dejstvo, da so korejske tradicionalne jedi za tuje turiste preveč nenavadne. Korejci namreč nekatere jedi pripravljajo s surovim mesom in nič nenavadnega ni, če se sveže narezana hobotnica na krožniku še premika.

Organizatorji so obiskovalcem in udeležencem olimpijskih iger sicer skušali približati lokalno kulinariko. Tako so bile na kosilu ob srečanju predstavnikov Južne in Severne Koreje ob začetku iger na voljo jedi, ki so predstavljale vseh osem provinc nekdaj združene Koreje, med njimi tudi juha iz posebne sušene ribe iz province Gangvon, v kateri leži olimpijsko mesto Pjongčang.

M. Z.