V letu 2016 rekordno število obiskovalcev tudi na Ljubljanskem gradu

V preteklem letu ogromno turističnih presežkov

3. februar 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

V letu 2016 je Ljubljanski grad že četrto leto zapored obiskalo več kot milijon ljudi - do konca leta so našteli kar 1.246.737 obiskovalcev, tirna vzpenjača pa je prepeljala 413.111 potnikov, kar je največ od začetka delovanja.

Leto 2016 je bilo tako rekordno tudi za Ljubljanski grad, saj so poleg številnih obiskovalcev našteli tudi 1302 vodstev, ki se jih je udeležilo več kot 20 tisoč ljudi, in izdali nekaj več kot 28 tisoč avdiovodnikov. Prav tako so zasadili tudi grajski vinograd, odprli novo naravoslovno učno pot ter izdali brošuri Grajski vodnjaki in Po poti Fleischmannovega rebrinca.

Med obiskovalci, ki jih zajamejo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so v letu 2016 našteli 36 odstotkov domačih in 64 odstotkov tujih obiskovalcev, med tujci pa prevladujejo turisti iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, ZDA in Španije.

Pestro kulturno-umetniško dogajanje

V okviru glasbenega, likovnogalerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa in tradicionalnih dogodkov so lani izvedli 224 prireditev, od tega jih je bilo 24 v okviru naziva Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg tega pa je bilo v grajskih prostorih izvedenih še 372 dogodkov drugih organizatorjev, pri nekaterih izmed njih pa je Ljubljanski grad sodeloval kot koproducent. Skupno se je na gradu v letu 2016 zvrstilo kar 596 prireditev.

Bogati načrti za leto 2017

Letos želijo nadaljevati izvajanje že uveljavljenih vsebin na kulturno-umetniškem področju, med katerimi poudarjajo predvsem 500. obletnico reformacije in 60. obletnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika, ki je svoj pečat pustil tudi na Ljubljanskem gradu.

Na področju naložb načrtujejo dokončanje Hribarjeve dvorane, ki bo omogočila nove možnosti oddajanja dvoran in uporabo dvorane za lastne kulturno-umetniške vsebine.

V okviru turističnih dejavnosti bodo spomladi predstavili novi doživljajski vodeni ogled, ki so ga naslovili Izza grajskih rešetk – o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu. Prav tako nameravajo vzpostaviti tudi Escape Castle – zabavno pustolovsko igro z elementi sobe pobega (escape rooma).

P. B.