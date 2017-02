Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! S kampanjo, ki je stekla oktobra lani, so želeli v Litvo privabiti čim več turistov. A namesto fotografij svoje države (na fotografiji Vilna), so raje uporabili fotografije Slovaške in Finske. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Litva je turiste privabljala s fotografijami drugih držav

Namesto Litve na fotografijah Slovaška in Finska

11. februar 2017 ob 10:11

Vilna - MMC RTV SLO

Vodja litovske turistične zveze je morala odstopiti, potem ko se je izkazalo, da so v oglasu, s katerim so v to baltsko državo hoteli privabiti turiste, uporabili fotografije Slovaške in Finske.

Oddelek za turizem je priznal, da je v nedavni kampanji, ki so jo poimenovali Resnična lepota, namesto fotografij Litve uporabili fotografije drugih držav.

"Odločila sem se, da odstopim z mesta vodje oddelka za turizem," je povedala Jurgita Kazlauskiene. Izkazalo se je, da se pri izboru fotografij za kampanjo niso ravno potrudili, saj so fotografije našli kar na strani za prodajo fotografij Shutterstock in na spletni strani Flickr.

Uporabniki družbenih omrežij so v ponesrečeni kampanji videli tudi bolj zabavno plat, saj so na svojih profilih začeli objavljati fotografije svetovno znanih znamenitosti s pripisom Resnična lepota. Šali se je pridružil celo litovski premier Saulius Skvernelis, ki je objavil fotografijo sedeža Evropske komisije Berlaymont v Bruslju in poleg pripisal: "Jutri začnemo graditi novo vladno palačo v Karoliniskesu." Karoliniskes je sicer predmestje litovske prestolnice Vilne.

Čeprav se Skvernelis očitno zna pošaliti, je po poročanju BBC-ja napovedal preiskavo turistične kampanje.

Sa. J.