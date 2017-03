Ljubljana konec tedna v znamenju belgijskega piva

Letos povečan nabor kislih piv

30. marec 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stojnice petkove Odprte kuhne bodo v soboto in nedeljo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zamenjale stojnice vikenda belgijskega piva in kulinarike, ki bo oba dneva potekal med 10. in 22. uro.

Na voljo bo 40 vrst točenega piva in 60 različnih piv v steklenicah, organizatorji pa obljubljajo tudi kar nekaj takih belgijskih piv, ki se jih pri nas le redkokje (če sploh kje) najde.

Tako bodo povečali nabor t. i. kislih piv (piva spontane oz. divje fermentacije), med katerimi velja prav gotovo v prvi vrsti omeniti kisle posebneže iz bruseljske pivovarne Cantillon.

Pivo pod Unescom

Na voljo bodo tudi specialna piva Westfleteren 8 in 12 in točeno pivo Guldendraak brewmaster edition 2016, ki je bilo starano v hrastovih sodih viskija. Ne bodo manjkali tudi ostali trapisti, ki so od letos celo pod Unescovo zaščito, med njimi tudi duvel, ki velja za enega najboljših trapistov.

Na festivali bodo med drugim tudi predstavili novo belgijsko mikropivovarno Paljas, ki bo v Ljubljani zastopana s točenima saissonom in ipo.

Za primerno podlago bo poskrbel tradicionalni belgijski ocvrti krompirček.

K. S.