Ljubljana visoko na lestvici najbolj prijaznih mest za kolesarje

Slovenska prestolnica na osmem mestu

15. junij 2017 ob 19:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana je izboljšala svojo uvrstitev na lestvici 20 najbolj prijaznih mest za kolesarje na svetu in se po 13. mestu leta 2015 zavihtela na osmo mesto.

V okviru lestvice Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index 2017 so ocenjevali 136 mest in na podlagi 14 meril sestavili lestvico 20 najbolj prijaznih mest za kolesarje. Pri ocenjevanju Ljubljane so opazili, da je naslov zelena prestolnica Evrope 2016 dodatno spodbudil kolesarjenje v mestu, delež kolesarjenja se je povečal.

Hkrati pa kolesarska infrastruktura sledi sodobnim smernicam in primerom dobrih praks, kar olajšuje njeno nadaljnjo širitev. Kot ključni element poudarjajo pozitivno promocijo kolesarjenja in dodajajo, da ne vidijo razloga, da v Ljubljani v naslednjih letih ne bi dosegli 20- ali celo 30-odstotnega deleža kolesarjev v prometu.

Lestvico do kolesarjev prijaznih mest The Copenhagenize Index pripravljajo od leta 2011, prvo mesto pa je tudi letos zasedel København.

Celotno lestvico si lahko pogledate spodaj.

Uvrstitev Mesto Država 1. København Danska 2. Utrecht Nizozemska 3. Amsterdam Nizozemska 4. Strasbourg Francija 5. Malmö Švedska 6. Bordeaux Francija 7. Antwerp Belgija 8. Ljubljana Slovenija 9. Tokio Japonska 10. Berlin Nemčija 11. Barcelona Španija 12. Dunaj Avstrija 13. Pariz Francija 14. Sevilja Španija 15. Műnchen Nemčija 16. Nantes Francija 17. Hamburg Nemčija 18. Helsinki Finska 19. Oslo Norveška 20. Montreal Kanada

