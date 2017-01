Ljubljana zamudila še eno priložnost - Emirati bodo leteli v Zagreb

Od 1. junija dalje vsakodnevni poleti

13. januar 2017 ob 09:13

Dubaj - MMC RTV SLO

Ljubljansko letališče Jožeta Pučnika je spustilo iz rok še eno priložnost, neposredno letalsko linijo z Dubajem, povezano z najboljšo letalsko družbo na svetu, Emirates. Mikavnejšo ponudbo so Arabcem dali Hrvatje.

Kot je namreč sporočila ta letalska družba iz Združenih arabskih emiratov, bo od 1. junija začela vsak dan leteti med Dubajem in Zagrebom, in sicer z boeingi 777-300.

V letalskem prevozniku so ob tem spomnili, da so na Hrvaškem navzočiže od leta 2003, krepitev povezav pa je tako naravni naslednji korak. Emirates so v sporočilu za javnost še poudarili, da je kar 234 članov kabinskega osebja Hrvatov.

Iz Dubaja bo letalo vzletelo ob 8.15 in v Zagrebu pristalo ob 12.20, povratni polet pa bo ob 15.35 s prihodom ob 23.05 po krajevnem času. Polet traja od 5,5 do 6 ur, trenutno pa je cena povratne vozovnice okoli 355 evrov, kar je sicer občutno dražje od približno 217 evrov, kolikor vas bo stal polet iz Zagreba v Dubaj s še eno priznano arabsko družbo, Qatar Airways, a z enim postankom v Dohi. Katarski letalski prevoznik ima sicer zadnje čase iz Zagreba res odlične akcije, predvsem za Azijo.

Emirates že leti iz Benetk in z Dunaja.

Slovenska jalova prizadevanja

Slovenska vlada si sicer že dalj časa prizadeva za neposredno letalsko linijo med Dubajem in Ljubljano. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob obisku Združenih arabskih emiratov septembra lani omenil prizadevanja, da bi Emirates začel leteti v Ljubljano. Slovenija bi s tem prišla do stika s 130 milijoni potnikov, kolikor jih prepeljejo prek dubajskega letališča, kar bi bilo za slovenski turizem več kot odlično.

A očitno Slovenija in ljubljansko letališče ne najdeta skupnega jezika z največjimi prevozniki, znano pa je tudi, da so povezave iz Ljubljane med dražjimi v Evropi, zato velik del slovenskih popotnikov za izhodišče raje vzame Benetke, Dunaj, Budimpešto, München ali Zagreb.

V Zagreb je sicer do tega meseca letela sestrska družba Emiratov, nizkocenovnik Fly Dubai, a je nato poiskala drugo letališče na območju, a se je namesto za Ljubljano odločila za Črno goro.

Emirates je eden od največjih letalskih prevoznikov na svetu. V svoji floti ima 240 letal, s katerimi povezuje več kot 150 destinacij v več kot 80 državah po vsem svetu. Pohvali se lahko tudi z največjim številom airbusov A380 in boeingov 777 na svetu. Tedensko iz Dubaja poleti več kot 1.500 letal te družbe, ki jo je vodilni potrošniški portal za letalstvo Skytrax lani razglasila za najboljšo letalsko družbo leta. Emirates so odličij že vajeni, saj so bili v zadnjih 12 letih kar šestkrat na prvem mestu.

K. S.