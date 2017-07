Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Doba bivanja v Ljubljani se zadnja leta podaljšuje, v nekaterih hoteli pa se višajo tudi cene. Foto: BoBo Hotelirji še več turistov pričakujejo v avgustu, čeprav so že zdaj zmogljivosti v povprečju skoraj 90-odstotno zasedene. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ljubljanski hotelirji zadovoljni s poletno sezono, a vrhunec šele prihaja

Med gosti prevladujejo Italijani

29. julij 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski hoteli so bili julija zasedeni 89-odstotno, kar je več kot julija lani, ko so bili zasedeni 83-odstotno, poroča Turistično informacijski center (Tic).

Po statistiki Tica, ki zajema 80 odstotkov nastanitev v Ljubljani, v strukturi gostov še vedno prevladujejo Italijani, ki v povprečju ostanejo 1,8 noči, prav toliko kot Nemci. Sledijo jim Angleži, ki v prestolnici ostanejo v povprečju 2,3 noči, gostje iz azijskih držav s 2,1 nočitvami, Srbi in Hrvati s po 1,7 nočitvami ter obiskovalci iz ZDA s 2,2 nočitvami v Ljubljani.

V Hotelu Slon julija in avgusta predvidevajo okoli 93-odstotno zasedenost, kar je približno toliko kot lani, medtem ko so cene za približno 15 odstotkov kot lani. Potrdili so, da imajo tako za tekoči mesec kot avgust ogromno rezervacij, veliko dela imajo tudi z zavrnitvami, zlasti skupin, saj ima Ljubljana, kot so navedli, "trenutno premalo zmogljivosti".

Gostje, med katerimi je največ Italijanov, Američanov, Nemcev, Britancev in Francozov, za zdaj ostajajo za nekaj več kot dva dni, doba bivanja gostov v Hotelu Slon pa se zadnja leta po njihovi oceni podaljšuje.

Še večjo zasedenost pričakujejo avgusta

Po zelo uspešnem juniju pa je padec rezervacij v začetku julija kazal na slabšo zasedenost sob v Hotelu Park, a se je ta skozi mesec "občutno dvignila", je za STA pojasnila direktorica hotela Urša Malovrh in dodala, da so imeli 25. julija 75-odstotno zasedenost, kar je več kot lani. Tako kot v Hotelu Slon pa so tudi cene v Hotelu Park letos višje.

Se pa še boljše zasedenosti nadejajo v prihodnjem mesecu. "Avgust bo seveda po pričakovanjih in napovedih boljši mesec, saj imamo že v tem trenutku zapolnjenih 76 odstotkov zmogljivosti," je napovedala Malovrhova. Takrat pričakujejo tudi, da bo povprečna doba bivanja dve polni prenočitvi, medtem ko je zdaj pri 1,9 noči.

Prvo mesto v Hotelu Park zasedajo gostje iz Italije, vse več pa je tudi španskih in francoskih turistov, ki hkrati bivajo tudi dlje kot drugi gosti. Odlično so zastopani gostje iz Avstralije, Velike Britanije, Belgije in nekdanje Jugoslavije. V letošnji sezoni je veliko tudi Indijcev, k čemur po njihovem prepričanju pripomore to, da imajo v hotelu indijsko kuhinjo.

Brez večjih presenečenj

Z zasedenostjo so zadovoljni tudi v Austria Trend Hotelu in hotelih Union, ki pod svojim okriljem združuje GH Union, GH Union Business, Hotel Lev in Central Hotel.

"Zadovoljni smo z zasedenostjo v poletnih mesecih, povpraševanje prihaja večinoma od individualnih gostov. V primerjavi z lanskimi rezultati ne pričakujemo nobenih presenečenj," so sporočili iz hotelov Union. Austria Trend Hotel ima 97-odstotno zasedenost sob, medtem ko je bila lani 90,5-odstotna. Gostje pri njih ostanejo v povprečju 1,7 dneva.

