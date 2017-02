Ljubno dobilo vrhunsko restavracijo - za štedilnikom sin Janeza Bratovža

Restavracija Herbal deluje v sklopu glamping resorta

20. februar 2017 ob 06:28

Ljubno - MMC RTV SLO

V Ljubnem ob Savinji je svoja vrata odprla restavracija Herbal, ki deluje v sklopu luksuznega Herbal glamping resorta. V njej bo kuhalnico vihtel Tomaž Bratovž, sin kulinarične avtoritete Janeza Bratovža.

Mlajši Bratovž, ki je do zdaj pomagal očetu v njegovi ljubljanski restavraciji JB, sicer pa je v zadnjem času kuharske veščine brusil tudi pri največjih tujih mojstrih, kot je baskovski težkokategornik Juan Mari Arzak, se bo tako prvič preizkusil še na svojem.

Lokacija na Ljubnem s svojo idilično naravo in okoliškimi gozdovi vsekakor ponuja dovolj tako navdiha kot svežih surovin, tako, da Bratovž že ustvarja lokalno obarvane krožnike, restavracijo pa bo vodil pod budnim očetovim očesom.

Restavracija je bila sicer do zdaj odprta zgolj za goste glampinga z desetimi nadstandardnimi šotori, ki ga vodi Herbalov idejni vodja Iztok Podkrižnik, zdaj pa so vrata odprta tudi ostalim dobrojedcem. Ob tem so bogato založili tudi vinsko karto in že napovedujejo tako zelo priljubljene tematske kulinarične večere z izbranimi slovenskimi vinarji.

Na Ljubnem se je v zadnjem času dobro jedlo že v družinskem Hotelu Planinka, o katerem smo že pisali, zdaj pa se je Planinki pridružil še Herbal, ki je tako okrepil kulinarično ponudbo Zgornje Savinjske doline, kjer je najuspešnejšo turistično-kulinarično zgodbo do zdaj spisala Hiša Raduha.

Sledi krajši pogovor s Tomažem Bratovžem.

Glede na to, da restavracija deluje v sklopu glampinga, kakšen vpliv ima to na vas, na pripravo jedilnika? Če vprašam drugače: Boste v njej lahko izrazili sebe ali bo treba vseeno delovati v okvirih neke začrtane "hotelske" ponudbe? Pa tudi - je cilj restavracije sploh pritegniti širšo publiko ali se boste osredotočali na goste glampinga?

Gostje glampinga so seveda pomembni, k nam so do zdaj prihajali z drugačnim razlogom - zaradi narave, aktinosti, wellnessa … Sedaj želimo zgodbo nadgraditi tudi v kulinarični smeri, da postanemo prepoznavni tudi po hrani in bi se gostje ustavili za kakšno noč pri nas tudi zaradi tega. Zato odločitev, da odpremo restavracijo za širšo publiko. Cilj restavracije je torej pritegniti širšo publiko na kulinarično razvajanje v edinstvenem ambientu. Jedi bodo v večji meri pripravljene iz sestavin, ki jih bomo dobili od lokalnih pridelovalcev in kmetov, pri tem pa bomo uporabljali vsa zelišča in zelenjavo, ki jo pridelamo v samem resortu na zeliščnem in zelenjavnem vrtu. Pripravljal bom tudi lokalno značilne jedi, pripravljene po mojem navdihu ("sfrizirane" lokalne in slovenske jedi), pa tudi po očetovem.

Poznamo slog vašega očeta, kako pa bi opisali vašega?

Vsekakor se v moji kuhinji lahko opazi očetov slog, saj sem že od malega v kuhinji z njim, naučil me je veliko oziroma vse. Sedaj pa imam cilj in možnost to znanje razvijati naprej in samostojno kreirati svoje jedi ter izoblikovati čisto svoj slog.

V zadnjem času ste bili tudi na praksi v tujini, kako se delo pri denimo Arzaku razlikuje od dela pri JB-ju?

Arzak je bila velika izkušnja, ki jo zelo cenim, ampak je zelo drugačna kot JB, v Španiji je veliko več obiska in ljudi v kuhinji, tako, da je težje spoznati kuhinjo kot celoto, v JB-ju pa je ekipa bolj celotna in si med oddelki veliko pomagajo.

Ljubno je precej odmaknjeno od glavne slovenske transversale, kako in s čim pritegniti obiskovalce?

Že samo zaradi zraka in pogleda na okoliše planote je dovolj, da je obisk obvezen. Poleg tega ima Zgornja Savinjska dolina veliko možnosti, da postane pomembna turistična lokacija, vsi poznajo Logarsko dolino, na poti do tja se nahajamo tudi mi. Dolgoročno pa si želimo ustvariti restavracijo, kjer bodo gostje vedeli, kaj tu dobijo, in nas s tem namenom obiščejo. Naše ime želimo ponesti tudi izven slovenskih meja.

Boste pri pripravi menija iskali navdih v okolici, v lokalnih surovinah in lokalnih jedeh ali prinašate v Ljubno čisto svoj slog?

Ljubno je poln odličnih surovin in pridelkov, tako da bo meni temeljil na okolici in seveda na domačem vrtu.

K. S.