Loška dolina bogatejša za hostel, prilagojen invalidom na vozičkih

Odprtje hostla Youth Hostel Ars Viva

20. januar 2017 ob 14:11

Podcerkev - MMC RTV SLO/STA

Hostel Ars Viva, ki so ga odprli v Podcerkvi v Loški dolini, je prvi namestitveni objekt v Sloveniji, ki je popolnoma prilagojen invalidom na vozičkih.

Hostel, ki ima 29 ležišč, bo postal tudi del največje verige prenočišč po svetu pod okriljem mednarodne zveze mladinskih hostlov Hostelling International. Odprtje hostla je prvi dogodek v sklopu dejavnosti ob 125-letnici organiziranega mladinskega popotništva v Sloveniji. Leta 1982 so namreč ustanovili Ferijalno društvo Sava, njegovo poslanstvo pa nadaljujejo v Popotniškem združenju Slovenije.

Hostel bo upravljal Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin Ars Viva. V njem bo na voljo skupno 29 ležišč, in sicer tri dvoposteljne sobe s kopalnico, štiri dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, triposteljna soba s skupno kopalnico in dve dormi sobi s po šestimi ležišči. Na voljo bo tudi štirisobni apartma s skupno 14 ležišči.

Sa. J.