Luksuzni letališki terminal za živali

Letališče JFK z novo pridobitvijo

14. februar 2017 ob 20:11

New York - MMC RTV SLO

Letališče JFK v New Yorku je ta teden odprlo prvi luksuzni terminal v Severni Ameriki, ki je namenjen zgolj živalim. Terminal se razteza na 178.000 kvadratnih metrih, vanj pa so vložili 65 milijonov dolarjev.

Na letališču pričakujejo, da bo skozi terminal letno potovalo okoli 70.00 živali, od mačk do psov, manjkale pa ne bodo niti bolj eksotične vrste. Terminal, ki bo odprt 24 ur na dan, bo živalim zagotavljal veterinarsko oskrbo, v sklopu terminala deluje tudi The Ark Pet Oasis, kjer bodo hišne ljubljenčke čipirali in jih zadržali v karanteni, če bo to potrebno. Za tiste bolj zahtevne so na terminalu na voljo prav posebne nege za hišne ljubljenčke, od blatne masaže do striženja.

Prvi so terminal preizkusili koker španjeli, ki so iz ZDA potovali v Veliko Britanijo.

Za lažji in varnejši prevoz živali

"Prevoz živega tovora je lahko zelo zapleten in naporen postopek, tako za lastnike kot tudi za živali," je povedal izvršni direktor terminala John J. Cuticelli. "Naš cilj je ustvariti učinkovitejši in varnejši proces potovanja, za katerega pri nas skrbi usposobljeno osebje."

Cuticelli dodaja, da bo nočitev z vso oskrbo za manjše hišne ljubljenčke stala 125 dolarjev, za oskrbo konja pa bo treba odšteti 10.000 dolarjev, še poroča The Telegraph.

Letališče JFK je peto najbolj obremenjeno letališče v ZDA in sprejme okoli 57 milijonov potnikov letno.

