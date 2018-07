Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Mehiški turistični delavci so našli novo tržno nišo. Foto: Reuters Dodaj v

Luksuzno mehiško letovišče s popustom za starše samohranilce

Nova tržna niša

11. julij 2018 ob 12:54

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Starši samohranilci so postali osrednja skrb mehiškega letovišča Velas, pod katero spadajo luksuzni hoteli, saj so jim vse do 22. decembra pripravili posebni 25-odstotni popust za nastanitve v sobah z dvema posteljama.

"Zadnja desetletja opažamo porast enostarševskih družin. Po uradnih podatkih se je to število povečalo na 27 odstotkov. In ta trend smo zaznali tudi pri svojih obiskovalcih," je po poročanju spletne strani Travel and Leisure povedal izvršni predsednik letovišča Velas Juan Vela.

"Ideja za oglaševanje te akcije temelji na prizadevanju, da omogočimo kakovostno preživljanje časa staršev in otrok. Ob tem pa jim želimo omogočiti storitve in okolje, ki jim bo v pomoč," je še dejal Vala.

Družine se lahko udeležijo tudi številnih delavnic, kot so kuharski tečaji, gradnja peščenih gradov, tekmovanja v nogometu, kolesarske ture ... Prav tako pa otrokom, starim med 4 in 12 let, omogočajo brezplačne delavnice, kot so učenje španščine, izdelovanje zmajev, kuharski tečaji ...

"Starši samohranilci so demografska skupina, ki so se ji turistična podjetja šele zdaj začela posvečati. Za večino teh staršev je obisk našega letovišča njihov prvi izlet po rojstvu otroka," je še dodal Vala.

K. K.