"Mafijska govedina" - bi odšteli 180 dolarjev za sendvič?

Wagyumafia širi lovke v ZDA

5. avgust 2017 ob 15:44

San Francisco - MMC RTV SLO

Izjemno uspešna tokijska delikatesa s sendviči Wagyumafia se širi v ZDA, natančneje, v San Francisco, kjer bo od začetka prihodnjega leta prodajala med drugim tudi svoj "zloglasni" sendvič "wagyu katsu" po skoraj nezaslišani ceni 180 dolarjev.

Velik del cene predstavlja, seveda, kot gre razbrat že iz imena delikatese, cenjena govedina wagyu, ki s svojo gosto (nenasičeno!) maščobno marmoriranostjo velja za najdražjo govedino na svetu. In Wagyumafia ne ubira bližnjic, ampak uporablja izključno japonsko govedino wagyu.

Sendvič pripravijo tako, da vzamejo zgolj osrednji del fileja in ga v drobtinah ocvrejo do popolnosti (s še živo rožnatim prerezom), nato pa mesu dodajo še posebno omako iz sojine omake in kisa ter ga postrežejo dekadentno vloženega med dve rezini rahlo popečenega belega kruha, ki so mu odstranili skorjo.

Na voljo tudi "cenejši" sendvič

V Tokiu Wagyumafia, ki je odprta šele slabo leto dni, a s svojim podpisnim sendvičem že privablja kopico premožnejših gastroturistov, ponuja sicer tudi cenejšo različico, sendvič Zabuton za 45 dolarjev, za katerega uporabijo cenejše, manj petične dele mesa.

Tudi za svojo ameriško izpostavo obljubljajo v ponudbi še cenovno dostopnejše sendviče in burgerje z izključno japonskimi surovinami, a pričakujte, da kaj manj od 40 dolarjev zanje ne boste odšteli.



Kot izpostavlja portal Eater, so cene sicer pričakovane, glede na to, da sta tudi lastnika "mafije z wagyujem" Hisato Hamada in Takafumi Horie kar velika zapravljivca - lani sta denimo plačala 50.000 dolarjev za 680 kilogramov težko kravo sorte wagyu, kar je rekordna cena.

Wagyumafia bo ena od restavracij v novi prestižni pokriti živilski tržnici v sklopu prav tako nove luksuzne stanovanjske stavbe One Henry Adams, v kateri želi Kash Feng, lastnik priljubljenih restavracij Omakase in Dumpling Time, postaviti edinstven gurmanski kompleks, ki bo zajemal še japonsko mesnico, steakhouse in viski bar.

Good to be back! #wagyumafia mafia #kobebeef #shabusando #chateaubriand A post shared by WAGYUMAFIA (@wagyumafia) on Jul 19, 2017 at 5:54am PDT

K. S.