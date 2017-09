Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Slovenija je na lestvici turističnega vodnika Rough Guide pristala pred Mehiko in za Walesom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Majhna, a mogočna" Slovenija na 11. mestu najlepših dežel na svetu

Nova lestvica turističnega vodnika Rough Guide

4. september 2017 ob 12:54

London - MMC RTV SLO

Turistični vodnik Rough Guides je sestavil novo lestvico 20 najlepših dežel na svetu. Na prvem mestu je pristala Škotska, Slovenija se je pristala v zlati sredini, lestvico pa zaokroža Vietnam.

Lestvico so sooblikovali bralci portala, ki so lahko glasovali za svojo priljubljeno deželo in Slovenijo postavili na 11. mesto. "Majhna, a mogočna," so zapisali ob opisu Slovenije in dodali, da jo krasijo gore, gozdovi, jezera, obala, stara mesta, prijazni ljudje in dobra hrana.

Slovenija je tako pristala kar osem mest pred Hrvaško, do druge sosede, Italije, pa jo loči sedem mest. Za Slovenijo so se poleg južnih sosedov uvrstili še Vietnam, Irska, Norveška, Peru, Švica, Finska, Indija in Mehika. Pred njo pa poleg Italije najdemo še Wales, ZDA, Anglijo, Indonezijo, Južnoafriško republiko, Novo Zelandijo, Kanado in Škotsko.

Nekaj lepot omenjenih držav smo zbrali v spodnji galeriji.

K. K.