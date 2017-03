Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Azurno okno na otoku Gozo je vsako leto privabilo številne turiste. Foto: Reuters Največjo malteško znamenitost smo lahko občudovali tudi v mnogih filmih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Malteška znamenitost se je porušila v morje

Azurnega okna ni več

8. marec 2017 ob 15:53

Valletta - MMC RTV SLO

Zaradi hudega neurja, ki ga je spremljal močan veter, se je v morje zrušilo znamenito Azurno okno, ki se je dvigalo nad zalivom Dwejrana na malteškem otoku Gozo.

Študija, ki so jo leta 2013 izvedli strokovnjaki, je pokazala, da se erozije znamenitega loka ne da preprečiti, a hkrati so Maltežane in turiste pomirili, da se Azurno okno vseeno še ne bo zrušilo. Štiri leta kasneje pa je neurje z močnim vetrom povzročilo, da se je ena glavnih malteških atrakcij, ki smo jo lahko občudovali tudi v seriji Igra prestolov, zrušila v morje.

Oblasti so sicer pred kratkim v bližini Azurnega okna postavile opozorilne table, ki so turiste pozivale, naj ne hodijo po loku, vendar se je večina obiskovalcev po poročanju BBC-ja na opozorila požvižgala.

Erozija znemenitosti ni prizanesla

Malteški premier Joseph Muscat je novico, da se je zrušilo Azurno okno, označil za "srce parajočo", na Twitterju pa je zapisal, da so raziskave, ki so jih opravili v zadnjih letih nakazovale, da znamenitosti erozija ne bo prizanesla. "Ta žalostni dan je prišel," je še dodal na družbenem omrežju.

Zaradi nevihte z močnim vetrom, ki je Malto dosegla v torek, so odpovedali tudi vse trajekte, ki povezujejo otoka Gozo in Malto.

Čeprav je Malta ostala brez ene glavnih znamenitosti, je na otoku Gozo še eno, sicer manj znano okno Wied il-Mielah.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017

Sa. J.