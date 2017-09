Maribor bodo zasedli najboljši mikropivovarji

Seznam sodelujočih pivovarn:

Ah/Ax/ Bulgarian craft beer project (BG), Barut Brewing and Blending (Kamnik), Bevog Brewery (AT), Browar Szpunt (PL), Frizi Beer Kraft pivovarna (Ptuj, SI), The Garden Brewery (HR), Green Gold Brewing (Žalec), Hey Joe Brewing (DE), Pivovarna HopsBrew (Domžale), Pivovarna Hopster (Dol pri Ljubljani), Pivovarna Human Fish (Vrhnika), Komunajzer (Novo mesto), LAB Split (HR), Lepi Dečki Brewery (HR), Lila Misa (Maribor), Lobik Brewery (Maribor), Mad Scientist (HU), Pivovarna Mali grad (Kamnik), Pivovara Medvedgrad (HR), Next Level Brewing (AT), Nova Runda (HR), Pivovarna Pelicon (Ajdovščina), Pivo Ressel (Kostanjevica na Krki), Pivovarna Pogis (Mislinja, HR), Pulfer (HR), Reservoir Dogs (Nova Gorica), Salto pivo (RS), Zmajska pivovara (HR). Sodelujoči zastopniki tujih pivovarn: Beerightback (Pivovarna Brewski, SE), Poutnik (CZ), Že v redu Primož (Pivovarna Pohjala, EE), Pivotoč (belgijska piva).