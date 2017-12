Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Maister vozi med Gregorčičevo ulico, Strossmayerjevo in Prešernovo ulico ter do tržnice in na Lent. Foto: Marprom Sorodne novice Električni avtobus bo testno zapeljal po mariborskih ulicah

Maribor: Maister pokvarjen že po enem dnevu vožnje

Do nadaljnjega prevozi odpovedani

25. december 2017 ob 13:27

Maribor - MMC RTV SLO

Potem ko je v petek po mariborskih ulicah zapejal Maister, malo električno vozilo, ki brezplačno vozi po središču štajerske prestolnice, se je vozilo že drugi dan pokvarilo.

Kot so sporočili iz podjetja Marprom, Maister do nadaljnjega ne bo prevažal potnikov, kot razlog so navedli "tehnične težave".

O vnovičnem začetku voženj bodo uporabnike in medije obvestili, prosijo pa za razumevanje.

Maister sicer vozi (ali pa bi vsaj moral voziti) po območju za pešce in ožjem središču Maribora med 8. in 20. uro, sedem dni na teden. Sprejme do šest potnikov, lahko pa se ga naroči po telefonu ali pa ga ustavite med vožnjo.

Vozilo je namenjeno predvsem stanovalcem v središču mesta, starejšim in gibalno oviranim ljudem, staršem z majhnimi otroki in obiskovalcem mesta ter turistom.

"Prav je, da razvijamo alternativne oblike premikanja po mestu,” je ob petkovi krstni vožnji Maistra, ki je občino stal 70 tisočakov, povedal župan Andrej Fištravec.

