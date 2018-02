Mariborska trta raste v obeh Korejah: "Prispevali smo k umiritvi razmer!"

Južno in Severno Korejo povezala slovenska trta

20. februar 2018 ob 17:25

Pjongjang,Seul - MMC RTV SLO, STA

V Seulu in Pjongjangu sta se uspešno prijeli lani zasajeni potomki najstarejše vinske trte na svetu, ki ima svoj dom sicer v Mariboru.

Kot so sporočili iz Združenja slovensko-korejskega prijateljstva, upajo, da bosta trti obrodili že letos.

V združenju so izjemno ponosni, da so s posaditvijo potomk mariborske trte "pozitivno prispevali k umiritvi razmer na Korejskem polotoku".

V južnokorejski prestolnici Seul raste trta pred hostlom v lasti mesta, v severnokorejski prestolnici Pjongjang pa so jo iz previdnosti posadili v rastlinjaku in je pod stalnim nadzorom strokovnjakov.

Skupno korejsko vino

V združenju upajo, da bo trta obrodila že letos in da bodo lahko v jeseni opravili trgatev na obeh straneh 38. vzporednika, ki že več kot pol stoletja ločuje korejski narod.

Tako na jugu kot na severu so dogovorjeni, da bodo iz grozdja obeh potomk in morda s pomočjo kakšnega grozda iz Maribora pripravili skupno korejsko vino, ki bo simboliziralo željo po sodelovanju in miru na Korejskem polotoku.

Potomki so posadili konec lanskega leta v okviru projekta Najstarejša trta za mir in sožitje na Korejskem polotoku. Pri združenju so še dejali, da je bila prav mariborska trta "pomemben kamen v mozaiku zbliževanja Severne in Južne Koreje".

Žametovka oz. modra kavčina, ki raste v osrednjem delu starega mariborskega mestnega jedra na Lentu, je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi.

K. S.