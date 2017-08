Marini v Piranu in Izoli nabito polni navtičnih turistov

Vsak konec tedna odslovijo tudi sto plovil

27. avgust 2017 ob 11:01

Koper - MMC RTV SLO

Slovenska obala je privlačna tudi za navtične turiste. V poletni sezoni v naše morje dnevno vpluje od 300 do 500 plovil. Največ je italijanskih, sledijo jim avstrijski in nemški morjeplovci.

Številni od teh svoje jadrnice in jahte za krajše postanke privežejo v marinah, predvsem pa v mestnih pristaniščih. V Piranu, denimo, ob koncih tedna ni mogoče najti dnevnega priveza. Velik porast navtičnih turistov letos ugotavljajo v izolskem pristanišču. S sezono so zadovoljni tako v portoroški kot v izolski marini.

Med navtičnimi turisti je najbolj priljubljeno piransko mestno pristanišče. Za dnevne goste je tu na voljo 40 privezov. A ti ob koncih tedna nikakor ne zadoščajo za vse, ki bi se s svojim plovilom radi ustavili v Piranu. To še posebej velja ob lepem vremenu, pojasnjuje Sandra Martinčič Loboda iz piranskega Okolja. "In konec tedna tako odslovimo tudi sto plovil," je navedla.

V Piranu imajo letos za pet odstotkov več navtičnega prometa kot lani. Morjeplovci pa so letos očitno odkrili tudi Izolo, kjer je v pristanišču 20 dnevnih privezov. Lani so jih oddali nekaj več kot petsto, letos pa so to številko dosegli že do konca julija. Direktor izolskega komunalnega podjetja Denis Bele: "Na podlagi tega se nadejamo, da bo porast dnevnih obiskovalcev s področja navtike občutno večji kot lani".

Več dnevnih privezov tudi v Kopru

Tudi v koprskem pristanišču v zadnjih treh letih ugotavljajo več dnevnih privezov, kar pripisujejo boljši turistični ponudbi v starem jedru. Bližina mesta je za prehodne navtične turiste namreč ključna. Vojko Rotar iz koprske Marjetice: "Pričakujejo in iščejo dodatna doživetja. Ni samo torej tisti morski del, ampak simbioza z mestnim dogajanjem."

Poleg tega so dnevni privezi v mestnih pristaniščih, tudi zaradi nižjega vodnega povračila, občutno cenejši od tistih v marinah. Sicer pa so tako v izolski kot v portoroški marini z letošnjo sezono zadovoljni. V Portorožu so novost bivalna plovila, ki jih oddajajo v najem, v Izoli pa tudi z akcijo 'pripelji prijatelja' poskušajo omejiti upad letnih privezov zaradi odhodov v občutno cenejše marine v hrvaški Istri. V portoroški marini ob tem poudarjajo, da se je to v zadnjih dveh letih ustavilo in da se slovenski gostje spet vračajo.

Lea Širok, Radio Slovenija