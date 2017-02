Med najdaljšim poletom na svetu letalo v zraku 14.535 kilometrov

Let je trajal 16 ur in 20 minut

6. februar 2017 ob 11:13

Auckland - MMC RTV SLO/STA

V Aucklandu je prvič pristalo letalo, ki je s poletom iz Dohe vzpostavilo najdaljšo komercialno letalsko povezavo na svetu.

14.535 kilometrov je letalo preletelo v 16 urah in 20 minutah, pri tem pa je zamenjalo kar deset časovnih pasov in preletelo pet držav. "Uradno smo pristali na Novi Zelandiji," je družba Qatar Airways zapisala na Twitterju, ko je letalo ob 7.25 po krajevnem času pristalo na letališču v Aucklandu.

Tam je bilo letalo Boeing 777-200LR s streli iz vodnega topa deležno tradicionalnega sprejema ob prvem pristanku.

Letalo so upravljali štirje piloti, za potnike pa je skrbelo 15 članov kabinskega osebja. Ti so med najdaljšim poletom na svetu postregli 1100 skodelic kave in čaja, 2000 hladnih napitkov in 1036 obrokov.

Doslej je za najdaljšo letalsko povezavo veljal polet med Dubajem in Aucklandom, ki ga je marca 2016 vzpostavila letalska družba Emirates, letalo pa je na tisti povezavi preletelo 14.200 kilometrov.

P. B.