Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Na največjem mehiškem letališču se napovedujejo spremembe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mehičani nad gnečo na letališčih z novimi pravili

Novi ukrepi za večje zadovoljstvo potnikov

4. julij 2017 ob 10:55

Mexico City - MMC RTV SLO

Mehiški urad za varstvo konkurence je napovedal ukrepe, s katerimi bodo omejili zamude poletov in izboljšali standarde za potnike na največjem letališču v Ciudadu de Mexicu.

Pristojni na letališču bodo morali napisati natančna navodila letalskim družbam o uporabi letalskih stez, ki so jim določena. Prav tako pa bodo morali navesti, v katerih okoliščinah jim lahko te steze odvzamejo, je na tiskovni konferenci izjavila vodja urada za varstvo konkurence Alejandra Palacios.

Z napovedanimi ukrepi želijo po poročanju tiskovne agencije Reuters zmanjšati gnečo na letališču in povečati učinkovitost svojih storitev. Večji pretok ljudi na letališču je posledica povečanega prihoda ljudi v prestolnico Mehike. Lani so Mehičani našteli 41 milijonov potnikov, ki so jih v državo oz. iz nje peljali letalski prevozniki.

Sicer pa Mehičani gradijo novo letališče v Ciudadu de Mexicu, ki naj bi ga dokončali do leta 2020. Vrednost gradnje ocenjujejo na 13 milijard ameriških dolarjev (okoli 11,5 milijarde evrov).

K. K.