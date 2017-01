Mićo Finta: nekoč nogometaš in velik ljubimec, danes pesnik in gradbenik

3. epizoda interaktivne dokumentarne serije iOtok

30. januar 2017 ob 08:42

Biševo - MMC RTV SLO

Mićo Finta je nekdanji nogometaš ter sedanji biševski pesnik in kronist. Med Biševljani velja za "redikula" – kar pomeni, da je drugačen, poseben in neprilagojen.

Mićo se je rodil na otoku. Skoraj bi postal vrhunski nogometaš, ker pa je bil tudi velik ljubimec, je šla nogometna kariera po zlu. Otočani povedo, da naj bi ga nekoč zavrnila lepa mlada deklica in Mićo naj bi v žalosti zapustil otok. Izginil je neznano kam, pozneje pa se je izkazalo, da je delal po različnih jadranskih ladjedelnicah, nekaj časa pa je v Ljubljani celo postavljal odre za rockovske koncerte.

Mićo hrani na kupe šolskih beležnic, kamor zapisuje vsakdanje biševske dogodke. Ko pa se zgodi kaj posebnega, napiše celo pesem. Na otok se je vrnil šele v zrelih letih in od takrat živi sam, družbo pa mu dela sedem "puckov", kakor je sam poimenoval otoške mačke. Mićo Finta je človek mnogih talentov; na otoku velja za največjega strokovnjaka za gradnjo in obnovo t. i. suhozidov. To so dolge kamnite meje, ki jih otočani že stoletja gradijo, da bi pred vetrom zavarovali rodovitno prst in razmejili zemljišča.

Otok Biševo in otok Vis sta od nekdaj slovela po pesnikih in interpretih. Iz sosednje Komiže na otoku Vis so znani hrvaški pesnika in akademika Joško Božanić in Jakša Fiamengo ter pisec Senko Karuzo. Daleč naokoli pa je znan tudi t. i. "pučki pjesnik" Ante Božanić - Pepe. Tako kot ti komiški umetniki tudi Mićo nadaljuje biševsko pesniško tradicijo.

Nadina Štefančič