Na hrvaški obali bodo za red in mir skrbeli kitajski policisti

Vse več kitajskih turistov na obali

12. september 2017 ob 17:43

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Hrvaške in Kitajske so v Zagrebu podpisali pogodbo o sodelovanju s kitajskimi policisti pri ohranjanju reda in miru med osrednjo turistično sezono ob hrvaški obali.

Policisti s Kitajske se bodo prihodnje leto pridružili kolegom s Hrvaške in še 17 držav, ki sodelujejo v projektu Varna turistična sezona.

Kitajska je prva neevropska država, ki bo sodelovala v projektu Varne turistične sezone na Hrvaškem. Ta sicer poteka že 12 let. Dogovor, koliko policistov bo Kitajska poslala na Hrvaško, bodo sklenili naknadno.

Na leto na Hrvaškem okoli 200.000 Kitajcev

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je poudaril, da je bil z današnjim podpisom sporazuma narejen korak naprej tudi pri sodelovanju na področju varnosti med Zagrebom in Pekingom. Božinović je še dodal, da se število kitajskih turistov na Hrvaškem vsako leto povečuje in se približuje številki 200.000. V primerjavi z lanskim letom je bilo letos kitajskih turistov za 60 odstotkov več.

Policisti iz drugih držav praviloma pomagajo hrvaškim kolegom pri preprečevanju kaznivih dejanj in izboljšanju prometne varnosti na jadranski obali med 1. julijem in 1. septembrom. Pri tem pomagajo svojim rojakom tudi s servisnimi informacijami. V projektu redno sodelujejo tudi slovenski policisti.

