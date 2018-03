Na Irskem dočakali prvo nudistično plažo

Država uslišala želje irskih naturistov

29. marec 2018 ob 19:06

Dublin - MMC RTV SLO

Čeprav so obiskovalci irskih plaž navadno odeti v topla oblačila, bo od zdaj naprej za tiste, ki jih mraz ne moti, na voljo plaža, kjer bodo lahko uživali popolnoma goli.

V mestecu Dalkey, ki leži v predmestju Dublina, bo v aprilu zaživela prva irska nudistična plaža. Čeprav irske plaže ne veljajo za tipične destinacije za tiste, ki se želijo goli nastavljati sončnim žarkom in uživati v kopanju, je po trditvah Pata Gallagherja iz Irske zveze naturistov nudizem med Irci izredno priljubljen.

"Na Irskem imamo tovrstne plaže, na katere ljudje zahajajo goli, že odkar pomnim," je po poročanju BBC-ja povedal Gallagher. "Veliko ljudi sicer drugim raje ne reče ničesar, nudistične plaže pa obiskujejo med dopustom v tujini," je še dodal.

Irska zveza naturistov si je za prvo uradno nudistično plažo v domovini prizadevala več let. Lani se je zveza končno uskladila z državo, ki je odobrila idejo in poskrbela za postavitev tabel, ki bodo ljudi obveščale, da je območje namenjeno golim obiskovalcem. Gallagher je povedal, da je bilo med procesom izraženih več pomislekov, predvsem glede tega, ali bodo nudisti izpostavljeni tudi otrokom. Tudi zaradi tega bo prva nudistična plaža zaživela ob klifu Hawk, ki po besedah Gallagherja "ni ravno družinska plaža."

Ob tem je Gallagher razkril, da gol na irske plaže zahaja že vrsto let in se v vsem tem času nikoli ni zapletel v kakršen koli konflikt z lokalnim prebivalstvom. Poleg tega naj bi irski nudisti večinoma zahajali na odročne plaže, stran od drugih obiskovalcev. Na vprašanje, ali ni na irskih plažah preveč hladno za golo sončenje in kopanje, je Gallagher odvrnil: "Ne, poleti ne. Zavedam se, da tu nimamo najboljšega vremena, ni kot ob Sredozemskem morju, ampak ob lepih dneh je vreme dovolj dobro."

M. Z.