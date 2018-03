Na jubilejni pohod po Jurčičevi poti se je odpravilo 3.000 ljudi

Vse v znamenju Desetega brata

3. marec 2018 ob 09:05,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 13:03

Višnja Gora - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

25. Pohoda po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave in tamkajšnje Jurčičeve domačije, na katerega so se najbolj zgodnji podali že ob 7.00, se je udeležilo 3.000 ljudi.

Pohodnikom so domačini in društva ob poti ponudili topel čaj, že takoj na začetku pa so v Višnji Gori postregli z medenim zajtrkom. Osrednja tema jubilejnega pohoda je prvi slovenski roman Deseti brat. Pohodniki so tako med potjo lahko reševali literarni kviz na to temo, v Krjavljevi koči je namizno gledališče predstavilo Krjavljevo zgodbo, osnovnošolci in drugi so ustvarjali selfije z literarnimi junaki iz Desetega brata, v Višnji Gori pa je bila predstavljena zgodba o rojstnem kraju kranjske čebele.

Za pohodnike so pripravili dve poti. Krajša, 15 kilometrov dolga, je vodila skozi Polževo naravnost na Muljavo, daljša, 23 kilometrov dolga pot, pa se v vasi Oslica odcepi in je vodila pohodnike najprej na Krko in nato na cilj na Muljavo. Zaključna slovesnost je bila ob 11.30.

30 planincev naredilo pot

Predsednik planinskega društva Polž iz Višnje Gore, ki letos praznuje 20-letnico uspešnega delovanja, Aleš Erjavec, je pred začetkom pohoda dejal: "Ves čas bomo hodili po snegu. Pot je pripravljena. V petek jo je prehodilo 30 planincev in naredilo tir, tako da ni nobenih ovir. Priporočam pa zimsko planinsko obutev in pohodne palice."



Pohodniki so si lahko na poti ogledali številne krajinske in zgodovinske zanimivosti, ki so navdihnile Jurčičeva dela. Hkrati so se lahko seznanili s turističnimi zanimivostmi Občine Ivančna Gorica, pot z Muljave pa so lahko podaljšali s šolsko potjo do vasi Krka, ki jo je prehodil Jurčič. Spomin na pisatelja so obudile tudi informativne table ob poti. Ob pohodniški poti je bil brez vstopnine mogoč ogled vseh kulturnih in verskih objektov.

Pohod sta pripravila Občina Ivančna Gorica in višnjansko Planinsko društvo Polž, pri pripravi in izvedbi pa je sodelovalo 150 prostovoljcev. Jurčičeva pot je tudi del krožne poti Prijetno domače, s katero je Občina Ivančna Gorica povezala svojo turistično ponudbo.

Jurčič se je zapisal v slovensko zgodovino

Josip Jurčič (1844-1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval pa je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi prednjačijo slovanski.

Jurčič se je rodil na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in sodi med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva.

A. P. J., foto: Jože Žura