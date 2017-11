Na Kaninu se že smuča, na Voglu bodo žičnice zagnali v soboto

Smučišča napovedujejo naložbe in družabne dogodke

10. november 2017 ob 10:34

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Na Kaninu prvi smučarji že lahko preizkušajo meter debelo snežno odejo. Na Voglu bo prva smuka mogoča v soboto, drugje pa začetek smučarske sezone načrtujejo konec novembra oziroma v decembru.

Na Kaninu, najvišje ležečem smučišču v Sloveniji, se je smučarska sezona začela najbolj zgodaj v 44-letni zgodovini smučišča. Do danes so namreč najbolj zgodaj naprave pognali 29. novembra. Od danes do nedelje bo krožnokabinska žičnica obratovala od 8. do 16. ure, za smuko pa bodo veljale znižane cene, je za Radio Slovenija poročala Mariša Bizjak.

Le mesec dni po koncu poletne sezone na Kaninu bodo - če jim bo le vreme naklonjeno - tako vse do nedelje najbolj neučakani smučarji lahko uživali v jesenski smuki. Narava je bila letos radodarna in v preteklih dneh na 2200 metrih poklonila slab meter snega. Za otroke do desetega leta v spremstvu staršev bo smuka brezplačna, za starejše otroke, študente in seniorje bo cena dnevne vozovnice 14, za odrasle pa 20 evrov. Smučišče bo obratovalo ob petkih, sobotah in nedeljah vse do 10. decembra, ko bodo - tako kot na italijanski strani združenega smučišča Kanin - Na Žlebeh (Nevejsko sedlo) - predvidoma začeli vsakodnevno obratovanje. Vodstvo Sončnega Kanina pričakuje, da bo to pospešilo tudi preprodajo sezonskih kart, ki se končuje prihodnjo sredo, je dodala Bizjakova.

Namesto vzdrževalnih del - smučanje

V soboto bo prva smuka mogoča tudi na Voglu, kjer je ob zadnjem sneženju zapadlo skoraj pol metra snega. Upravljavci so sicer te dni načrtovali redna vzdrževalna dela, a bodo namesto tega prvič letos zagnali nekatere naprave. Predvideno je obratovanje spodnjega dela smučišča, in sicer žičniških naprav Storeč, Brunarica in Orlove glave, obratoval bo tudi otroški park. Kako bodo delovali naprej, je odvisno od vremenskih razmer. Vseeno pa na Voglu načrtujejo, da bodo v tem ali celo večjem obsegu nadaljevali obratovanje.

Druga večja smučišča odprtje smučarske sezone napovedujejo za konec novembra oziroma v decembru, če bo seveda vreme naklonjeno tako z naravnim snegom kot tudi z dovolj nizkimi temperaturami za izdelovanje kompaktnega snega. Smučarska središča tudi letos načrtujejo številne spremljajoče zabavne dogodke, od glasbenih nastopov do zabavnega programa za najmlajše.

Na Golteh že sneg

Letošnja zimska pravljica se je že začela tudi na Golteh, saj je tudi to planoto že pobelil sneg. Priprave na prihajajočo smučarsko sezono so tam v sklepni fazi. Na vseh žičniških napravah so bili opravljeni vsi potrebni strokovno-tehnični pregledi, tako da so naprave že pripravljene na obratovanje. V teh dneh na teren postavljajo snežne topove, tako da bodo v polni pripravljenosti na zasneževanje smučišča, takoj ko bodo vremenske razmere to omogočale. Na Golteh predvidevajo, da bodo zasneževati začeli v drugi polovici novembra, zagon žičniških naprav pa načrtujejo v prvi polovici decembra.

Ob že izvedenem naložbenem vzdrževanju, pa tudi z novima teptalnim strojem in snežnim topom, se na zagon smučarske sezono pripravljajo tudi na Krvavcu, kjer naložbe pred prihajajočo zimsko sezono ocenjujejo na 850.000 evrov. Tudi na Krvavcu je že zapadlo nekaj snega, v prihodnjem tednu načrtujejo začetek zasneževanja s kompaktnim snegom, glede na vremenske napovedi pa si kmalu obetajo novo pošiljko naravnega snega. Ob ustreznih pogojih bodo zimsko sezono na Krvavcu začeli 25. novembra.

Na Mariborskem Pohorju nov sistem preverjanja vstopnic

Že od konca poletja se na zimsko sezono pripravljajo tudi na Mariborskem Pohorju. Družba Marprom vrednost letošnjih naložb za zimsko sezono ocenjujejo na okoli en milijon evrov. Med drugim so ponovno uredili Gradisovo in staro FIS-progo oziroma vlečnico Bolfenk, kjer bo tudi tekmovalni poligon, prav tako bodo odprli nov otroški poligon Bellevue. Tamkajšnjo dotrajano vlečnico bodo nadomestili z dvema transportnima trakoma. Med drugim so letos uredili tudi avtomatizacijo sistema zasneževanja in nov sistem preverjanja vozovnic. Ob ugodnem vremenu odprtje sezone načrtujejo sredi decembra.

Tudi na Rogli so vzdrževalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah v sklepni fazi. V prihodnjih dneh načrtujejo začetek intenzivnega tehničnega zasneževanja. Začetek smučarske sezone na Rogli načrtujejo v prvih dneh decembra, odvisno od naravnih razmer. Na Rogli so sicer začeli nadgradnjo zasneževalnega sistema, ki bo končana do 2020 in bo omogočala zasnežitev celotnega smučišča Rogla v petih dneh. Za prihajajočo zimsko sezono načrtujejo številne dogodke in obogatitev ponudbe tudi v navezi s Termami Zreče.

Sneg je pobelil tudi zahodno Pohorje, tako da se tudi na Kopah intenzivno pripravljajo na zagon smučarske sezone. Najemnik žičniških naprav na Kopah, družba Vabo, uradno odprtje sezone načrtuje 9. decembra.

Na Cerknem smučanje najpozneje do 10. decembra

Tudi v Cerknem so v sklepni fazi priprav na smučarsko sezono, ki je pred vrati. Zapolnjujejo nastanitvene zmogljivosti in opravljajo še zadnje preglede na žičniških napravah. Žičniške naprave bodo pognali, ko bodo razmere to omogočale, glede na načrte pa naj bi se sezona začela najpozneje do 10. decembra.

Prve letošnje pošiljke naravnega snega so zelo veseli tudi v Kranjski Gori, je pa bila ta premajhna za zagon naprav, zato upajo, da se bodo temperature kmalu spustile pod ničlo, da bodo lahko začeli delati umetni sneg. Uradni začetek smučarske sezone načrtujejo v petek, 24. novembra. Če bodo razmere res ugodne, pa bodo nekatere žičniške naprave pognali že prej.

A. P. J.