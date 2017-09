Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Plačevanje taksistoritev bo omogočeno na tri različne načine - z gotovino, plačilnimi karticami in prek aplikacije Cammeo. Foto: EPA Enotna cena za prevoženi kilometer bo 0,85 evra, prav toliko bo stala startnina. Foto: BoBo "Začeli smo leta 2006 na Reki s 13 vozili. Zdaj vsakodnevno na Hrvaškem delujemo v desetih krajih, imamo več kot 300 vozil in več kot 800 zaposlenih ljudi. Letno prepeljemo več kot sedem milijonov potnikov," je generalni direktor skupine Vladimir Minovski povedal na novinarski konferenci. Foto: Reuters Sorodne novice Ljubljanskim taksistom se obeta konkurenca iz Hrvaške Po Ljubljani bo vozilo 100 hrvaških ekotaksijev Cammeo Dodaj v

Na ljubljanske ulice bodo zapeljali hrvaški taksiji Cammeo

Cena za prevoženi kilometer bo 0,85 evra

26. september 2017 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V petek zjutraj bo na ljubljanske ulice zapeljalo prvih 60 vozil hrvaškega taksiprevoznika Cammeo, vožnjo pa bo mogoče naročiti tako prek klicnega centra kot aplikacije.

"Naš cilj v Sloveniji je postati sinonim za kakovostno taksistoritev," je na današnji novinarski konferenci dejal direktor Taksi Cammea Slovenija Denis Vresk. Ob tem je pojasnil, da bo prve tri dni vožnja znotraj Ljubljane brezplačna, nato pa bo enotna cena za prevoženi kilometer 0,85 evra, prav toliko bo stala startnina, čakalna ura pa bo 13,80 evra. "Cene bodo enake vse leto," je poudaril.

Njihove taksistoritve bodo po Vreskovih besedah dostopne vsem generacijam in skupinam prebivalcem. "V Cammeu so dobrodošli vsi, vozila bodo na voljo 24 ur na dan, za uporabnike pa bodo skrbeli kvalificirani, urejeni in ljubeznivi vozniki, ki bodo uporabljali ekološka, čista in sprejemljiva vozila," je dodal. Cammeo v Ljubljano namreč prihaja z lastnimi vozili na plin, ki jih zaposleni, oblečeni v črno-bela službena oblačila, prejmejo v lastno uporabo.

Spremljanje vozil prek aplikacije

V Cammeu so ponosni tudi na svojo mobilno aplikacijo, prek katere bodo uporabniki lahko naročali prevoze. Za uporabnike operacijskega sistema Android bo ta v spletni trgovini Google Play na voljo do petka, kmalu pa tudi za uporabnike operacijskega sistema iOS. "Pomembno je tudi to, da je aplikacija na voljo v slovenskem jeziku," je poudaril Vresk.

Zagotavljajo, da bo naročanje prevoza prek aplikacije hitro in preprosto. Prek nje bodo uporabniki lahko spremljali tudi prihod in časovno oddaljenost vozila, obenem pa vnaprej prejeli informacije o vozniku in vozilu. V aplikaciji sta uporabnikom omogočeni tudi ocenjevanje in komentiranje storitve. Na ta način ima uporabnik po Vreskovih besedah "popoln nadzor nad storitvijo".

Naročilo prevoza bo omogočeno tudi s klicem v klicni center, od koder bo uporabnik prejel SMS-sporočilo s podatki o vozniku in vozilu. Plačevanje taksistoritev bo omogočeno na tri različne načine - z gotovino, plačilnimi karticami in prek aplikacije Cammeo.

Kot so pojasnili v Cammeu, bo vožnja tri dni, do ponedeljka do 6. ure zjutraj, znotraj Ljubljane brezplačna. Uporabniki pa bodo ugodnosti lahko koristili tudi še ves oktober, ko bo na voljo 20-odstotni popust za naročila prek aplikacije.

Slovensko tržišče raziskovali dobri dve leti

Cammeo deluje že 11 let, od vsega začetka pa je del njegove zgodbe generalni direktor skupine Vladimir Minovski. "Začeli smo leta 2006 na Reki s 13 vozili. Zdaj vsakodnevno na Hrvaškem delujemo v desetih krajih, imamo več kot 300 vozil in več kot 800 zaposlenih ljudi. Letno prepeljemo več kot sedem milijonov potnikov," je povedal na novinarski konferenci.

Prihod v Ljubljano za Cammeo predstavlja prvi vstop na mednarodni trg. "Slovenski trg smo raziskovali dobri dve leti, se tudi sami vozili po slovenskih cestah in ugotovili, da obstaja prostor in možnost za to, da prenesemo naše znanje, programsko opremo, način dela in kakovost storitve v samo Slovenijo," je pojasnil Minovski.

V nadaljnjih načrtih Cammea je širitev tudi v druge države v regiji, v Sloveniji pa imajo v mislih še širitev v Maribor, Koper in Celje oz. "povsod, kjer bodo naši vozniki imeli dovolj dela", je še dejal Minovski.

