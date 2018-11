Na novozelandski gori kolone turistov za popolni Instagram

Občutno povečanje pohodnikov na Roys Peak

28. november 2018 ob 18:51

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija dolge kolone turistov, ki se vije do vrha Roys Peaka, gore na Južnem otoku Nove Zelandije. Namen čakanja? Da bi lahko posneli popolno sliko na vrhu, seveda.

Naj vas spokojne fotografije Roys Peaka, na katerih nič ne moti gorske idile, ne zavedejo. Ta priljubljena pohodniška točka je naravnost oblegana, poroča BBC.



Predstavnica novozelandskega urada za okoljevarstvo je dejala, da se je število obiskovalcev na Roys Peak med letoma 2016 in letos povečalo za 12 odstotkov, na 73.000, ker je pešpot prek družabnih omrežij postala ikonična.

Je pa ob tem dodala, da čakanje v vrsti na vrhu, da bi dobili popolno fotografijo, ni obvezno, ampak gre le za to, da bi ljudje radi fotografijo brez drugih turistov.

Nekateri pa se ob tem sprašujejo, kakšen vpliv na okolje imajo take množice, saj je pešpot precej zahtevna in bi lahko postala dotrajana ob takem navalu.

Prosijo za uvidevnost

Urad za okoljevarstvo je objavil nekaj nasvetov za obiskovalce in jih prosil, naj bodo spoštljivi do lokalne flore in favne, naj bodo ustrezno pripravljeni na pohod do vrha in naj se bodo pripravljeni obrniti, če se vremenske razmere spremenijo.

Pešpot do Roys Peaka sprva prečka zasebno zemljišče, preden vas pelje prek obdelovalnih površin do vrha na 1578 metrih.

Številni kritizirajo to obsedenost s popolno fotografijo na vrhu, češ da je "žalosten svet", v katerem je očitno pomembneje posneti dober Instagram kot pa zgolj uživati v prelepem razgledu.

"Ovce in zombiji; celotna družba se spreminja v egocentrično mrežo narcisoidne rdeče niti," je komentiral nekdo na Twitterju.

In niso samo pohodniki tisti, ki se zgrinjajo na vrh. Pred kratkim je neki ameriški par na vrh poletel kar s helikopterjem in si tam dahnil usodni da.

