Na praznik borovnic z muzejskim vlakom

Pester večerni program

29. julij 2017 ob 10:12

Borovnica - MMC RTV SLO/STA

Borovnica vse do nedelje gosti že tradicionalen praznik borovnic, ker letos praznik sovpada s 160-letnico južne železnice, so nekateri obiskovalci izkoristili priložnost in se do Borovnice pripeljali z muzejskim vlakom.

"Na stojnicah na Molkovem trgu bodo lahko obiskovalci kupili izdelke iz borovnic, kot so marmelade, namazi, borovničke, pa tudi kozmetiko iz borovnic," je pojasnil višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na Občini Borovnica Andrej Klemenc. Društvo podeželskih žena Ajda pa pripravlja pokušnjo peciv, kot so borovničev zavitek, kolači in piškoti.

Praznika borovnic se bo dopoldne udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

Gorska kolesarska tura in pester večerni program

Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi gorske kolesarske ture po obronkih Borovniške kotline, pohoda po borovniški občini in si ogledali sotesko Pekel. Za otroke pripravljajo pravljično borovničevo deželo na otroškem igrišču v Borovnici. "Dejavnosti so brezplačne, prijaviti se je treba le na gorsko kolesarsko turo," je dodal Klemec.

"V dopoldanskem delu pričakujemo do 2.000 obiskovalcev, zvečer bo še Noč borovnic(e) z zabavnim glasbenim programov, kjer pričakujemo do 3.000 obiskovalcev," je pojasnil Klemenc. V večernem delu bodo nastopili Mejaši, Alya in band, Pop Design in Djomla KS.

Nekateri na pot z muzejskim vlakom, drugi s starodobnim avtobusom

V Borovnici te dni praznujejo tudi 160-letnico južne železnice. Na praznik so se obiskovalci zjutraj lahko do Borovnice pripeljali z muzejskim vlakom, ki je iz Ljubljane krenil ob 9. uri, iz Borovnice pa se bo v Ljubljano vrnil ob 16.30. Med Borovnico in Tehniškim muzejem Slovenije v gradu Bistra bo vozil tudi starodobni avtobus.

Sezona zgodnjih sort borovnic je bila sicer slaba, vendar Klemenc zagotavlja, da borovnic ne bo zmanjkalo. "Zdaj smo na vrhuncu sezone poznih sort. Za te je sezona letos odlična," je povedal.

Sa. J.