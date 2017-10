Na Unescovem seznamu svetovne dediščine bodo morda nekoč tudi Goriška Brda

Pobuda vpis regije Collio - Goriška Brda prihaja iz Furlanije

26. oktober 2017 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija se je na Unescov seznam svetovne dediščine vpisala že štirikrat. Na poskusnem seznamu pa je trenutno vpisanih še pet slovenskih nominacij. Kmalu naj bi se jim bi pridružil tudi slovenski in italijanski del Goriških Brd.

Unesco je letos na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine vpisal dva majhne koščka Slovenije, slovenska gozdna rezervata Snežnik - Ždrocle (velikost 793,9 hektarja) in Pragozd Krokar (74,5 hektarja). Poleg omenjenih starodavnih bukovih gozdov so na Unescovem seznamu še Idrija, Škocjanske jame in delček Ljubljanskega barja, kjer so našli ostanke koliščarske naselbine.

Na Unescovem poskusnem seznamu svetovne dediščine, ki je obvezna stopnja v nominacijskem procesu, je vpisanih še pet slovenskih nominacij, Klasični kras, Fužinske planine v Bohinju (območje od Studorja do Tosca z vmesnimi planinami), Partizanska bolnica Franja, arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi ter Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne.

Nominirancem naj bi se kmalu pridružila še Goriška Brda z okolico. Vendar ideja za vpis Brd na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine ni vzklila v Sloveniji, temveč v sosednji Italiji.

Ozemlje med Sočo in Idrijo

Nekateri italijanski oz. natančneje furlanski mediji so nedavno poročali, da se je slovensko zunanje ministrstvo pozitivno odzvalo na prošnjo za skupno nominacijo vpisa Collio – Goriška Brda oz. podeželja med rekama Sočo in Idrijo (rečica, ki izvira na slovenski strani hribovja Kolovrat in nato v zgornjem toku teče ob državni meji z Italijo. Kasneje se preusmeri v furlansko nižino ter deli Brda in Beneško Slovenijo) na seznam Unesca.

Komisar za kmetijstvo in gozdno v Furlaniji-Julijski krajini Cristiano Shaurli pa je izjavil, da je slovensko pozitivno mnenje za nominacijo še en dokaz plodnega mednarodnega odnosa s Slovenijo. Morebitni vpis na seznam Unesca pa bi po njegovem mnenju pripomogel k večji prepoznavnosti Brd in vloge, ki si jo furlanska bela vina zaslužijo tako v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Zelena luč MZZ-ja za kandidaturo

Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) so za MMC pojasnili, da nimajo posebne vloge pri postopkih priprave, podpore in potrjevanja omenjene kandidature. "Priprava dosjeja nominacije in vse dokumentacije je namreč v pristojnosti lokalnih skupnosti, ki so tudi njeni pobudniki. Dosje se pripravlja v okviru čezmejne delovne skupine, pri pripravi pa mora sodelovati stroka, ki bo pomagala določiti vsebinsko in postopkovno plat projekta, da bi ta ustrezal pogojem za tovrstno kandidaturo. Izvedbo predhodnih postopkov na državni ravni vodi Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve pa, po izvedenih postopkih v okviru Slovenije, skupaj z njim sodeluje pri oddaji nominacije na sedež UNESCO v Parizu," pravijo na MZZ-ju.

Zunanji minister Karl Erjavec pa je sicer v odgovoru predsednici dežele Furlanije Julijske krajine Debori Serracchiani glede poslane pobude in informacije o projektu čezmejne kandidature za vključitev kulturne krajine Collio – Brda na seznam svetovne dediščine UNESCO navedel, da Slovenija podpira tovrstne pobude čezmejnega sodelovanja in si prizadeva za povezovanje ter skupno delo pri čim več kvalitetnih projektih na obmejnem prostoru. Glede na pozitivno naravnanost sodelovanja občin z obeh strani meje pa po Erjavčevih navedbah Slovenija podpira pobudo in želi, da bi vloženi napori pri tem projektu, ob upoštevanju strokovnih in drugih pogojev, pripeljali do skupno predložene čezmejne kandidature.

Gregor Cerar