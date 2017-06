Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jeseni bo v okviru hotela zaživel še center za lepoto in sprostitev. Foto: Belvedere Hotels Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nad obalnimi pečinami v Izoli odprli nov hotel s štirimi zvezdicami

Že od začetka polna zasedenost

21. junij 2017 ob 11:20

Izola - MMC RTV SLO/STA

Sredi prejšnjega tedna so na Belvederju nad Izolo tudi uradno odprli nov hotel, ki so ga zaradi edinstvene lokacije nad obalnimi klifi poimenovali Hotel Cliff.

Nov štirizvezdični hotel družbe Belvedere hoteli in turizem šteje 16 sob "deluxe", suito in apartma. Vrednost naložbe je bila okoli 2,6 milijona evrov.

Sobe v novem hotelu imajo balkone oz. terase ter krasen pogled na Tržaški zaliv. V pritličju objekta je sodobna recepcija, ki lažje sledi potrebam gostov, pročelje recepcijskega pulta pa krasi ploskovna skulptura akademskega kiparja in Prešernovega nagrajenca Mirka Bratuše, so zapisali v hotelski družbi.

Hotel Cliff so poleg tega z zastekljenim hodnikom, primernim tudi za pogostitve in druge priložnosti, neposredno povezali z Restavracijo Kamin, ki začenja novo kulinarično zgodbo z geslom "Kulinarika z razgledom". V restavraciji se lahko pohvalijo tudi z novo ekipo priznanih kuharjev, med katerimi igra vodilno vlogo Jernej Podpečan.

Kot so pojasnili v Hotelih Belvedere, so v nov hotel, restavracijo in kuhinjo dodatno zaposlili osem ljudi. Hotel, ki so ga za goste sicer odprli že na začetku meseca, je bil že od začetka polno zaseden in tudi povpraševanja je ogromno, so povedali.

Pomembna pridobitev je tudi Beauty & Spa center, ki bo svoja vrata odprl jeseni, gostom hotela in zunanjim obiskovalcem pa bo ponujal različne oblike savne, manjši bazen, možnost zakupa zasebnega prostora s savno in jacuzzijem, masaže ter raznolike lepotne programe.

A. K.