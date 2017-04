Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Norveški minister za promet Ketil Solvik-Olsen je lani svojega ameriškega kolega povabil na vožnjo s kolesom po Oslu. Foto: Reuters Polnilnica za električna vozila v Londonu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najbolj okolju prijazen javni promet ima Oslo

Na dnu Mumbaj, Nairobi in Kairo

25. april 2017 ob 11:28

London - MMC RTV SLO/Reuters

Oslo je na dobri poti, da postane prva prestolnica na svetu, v kateri javni promet ne bo onesnaževal zraka. Norveškemu glavnemu mestu na poti do prometa, prijaznega do okolja, sledita London in Amsterdam.

Kot je pokazala raziskava neodvisne organizacije Centre for Economics and Business Research (CEBR) s sedežem v Londonu, so evropska mesta najuspešnejša pri uveljavljanju novih načinov in strategij, s katerimi želijo javni promet očistiti izpustov toplogrednih plinov, s tem pa vsaj nekoliko zaustaviti podnebne spremembe in zmanjšati onesnaženost zraka. Med deseterico je namreč kar osem evropskih prestolnic, edina neevropska predstavnika sta Tokio in Seul.

Pri CEBR-ju so to, kako zelen je danes javni promet in kakšne so napovedane spremembe, preučili pri 35 mestih po svetu.

"Oslo se bo kmalu lahko pohvalil s tem, da javni mestni promet v zrak ne bo spuščal toplogrednih plinov," so zapisali in dodali, da podzemna železnica, tramvaji in avtobusi v mestu že zdaj v večji meri uporabljajo vodno energijo, Norveška pa ima tudi najvišjo stopnjo električnih vozil na svetu. Poleg tega mestni svet načrtuje močno omejiti dostop avtomobilov v strogo središče mesta.

Poročilo na drugo mesto uvršča London, čeprav v isti sapi priznava, "da se morda ne zdi primer zelenega mesta vsem prebivalcem". A velika večina uporablja javni promet namesto osebnega avtomobila in so tako med najbolj energetsko učinkovitimi meščani na svetu. "London ima neupravičeno sloves temnega mesta z veliko smoga," so zapisali. Mestna oblast želi do leta 2025 zmanjšati izpuste toplogredih plinov za 60 odstotkov v primerjavi z letom 1990 ter podpira izposojo koles in električna vozila.

Tudi Amsterdam je sprožil več uspešnih kampanj za znižanje ravni izpustov.

Na dnu seznama mest z do okolja prijaznim javnim prometom se je znašel Kairo, tik nad njim pa Nairobi, Mumbaj in Carigrad. Med ameriškimi mesti se je najviše, na 14. mesto, uvrstil San Francisco.

A. P. J.