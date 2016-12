Najboljši rezalec pršuta je za razrez enega stegna plačan 4.000 dolarjev

Umetnost rezanja - potrebno je več kot le oster nož

Florencio Sanchidrián je mojstrski rezalec pršuta, ki je rezal sloviti iberski pršut na nekaterih najprestižnejših dogodkih na svetu za velepomembneže, kot je Barack Obama. In za to, da razreže eno stegno pršuta, je plačan nič manj kot 4.000 dolarjev.

Kot piše portal Fine Dining Lovers, se cena morda zdi malce pretirana, a Španci jemljejo svoj pršut zelo resno, rezanje pršuta kot umetnost, tistega, ki to veščino obvlada, pa "cortador de jamone".

Sanchidrián ima 30 let izkušenj, rezalec pa je postal povsem po naključju - ko je v restavraciji, kjer je delal v 80. letih kot natakar, zbolel njihov hišni rezalec in je vskočil Florencio. Tri desetletja pozneje računa 4.000 dolarjev za razrez ene krače, New York Times o njem piše članke z naslovom "rock zvezdnik pršuta", pata negro pa je rezal za predsednike (Obama), oskarjevce (Robert De Niro) in celo kronane glave (zdaj že nekdanji španski kralj Juan Carlos).

V intervjuju za Munchies Sanchidrián pojasnjuje, da je rezanje pršuta precej zahtevnejše, kot se zdi, in da potrebuješ za to več kot samo mirno roko in oster nož. "Izdelek moraš poznati do zadnje podrobnosti - kako je bil iberski prašič rejen, kje je živel, kje je ril po tleh - in po čem je ril," razlaga.

Zvezdniški oboževalci

"Preden stegno razrežemo, je dobro tudi, da preverimo vse ustrezne certifikate, ker vsebujejo vse podatke, ki jih moramo vedeti o točno tem specifičnem kosu - vse od rojstnega kraja prašiča, do tega, kje je bil pršut hranjen in zorjen, do vlage in temperature v sušilnici. Poleg vsega tega pa bi moral dober rezalec pršuta s stegnom čim manj manipulirati, ko pa ga streže, bi moral pomagati ljudem, da ga cenijo - z vsemi svojimi čuti."

Sanchidrián očitno to obvlada, saj ima oboževalce po vsem svetu - tudi med zvezdniki. A kot pravi, mu največji užitek pri njegovem poslu predstavlja to, da lahko potuje po vsem svetu in ljudi izobražuje o iberskem pršutu - "enem izmed štirih gastronomskih biserov kulinarike, skupaj s tartufi, kaviarjem in foie grasom".

