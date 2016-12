Najdaljši polet na svetu bo prvič povezal Evropo z Avstralijo brez postankov

17 ur od Londona do Pertha

12. december 2016

Perth - MMC RTV SLO

Od marca 2018 boste lahko končno leteli z direktnim poletom med Evropo in Avstralijo, brez postanka. Avstralski prevoznik Qantas je namreč napovedal povezavo Londona in Pertha s svojim boeingom 787-9 dreamlinerjem.

Linijo Qantas vzpostavlja med Heathrowom in mednarodnim letališčem v Perthu, do katerega ste lahko do zdaj leteli z enim vmesnim postankom, letalo pa bo 14.498 kilometrov preletelo v 17 urah. Poleti naj bi potekali 14-krat tedensko.

To bo najdaljši direktni polet na svetu - do zdaj je rekord držala linija letalske družbe Emirates med Dubajem in Aucklandom na Novi Zelandiji, s katero preletite 14.200 kilometrov v 16 urah in 35 minutah.

Spreminjanje pravil igre

"Ko je Qantas leta 1947 uvedel "kengurujevo" linijo do Londona, si do cilja potreboval štiri dni in devet postankov. Zdaj bo potrebnih zgolj 17 ur neprekinjenega letenja. To je linija, ki povsem spreminja pravila igre, vpeljana od letala, ki spreminja pravila igre. Avstralci še nikdar prej niso imeli direktne povezave z Evropo, zato to odpira ogromne nove priložnosti," je v izjavi za javnost povedal izvršni direktor Qantasa Alan Joyce.

"To je odlična novica za potnike, ker jim bo olajšalo pot do Londona. Odlična novica je tudi za zahodno Avstralijo, ker ji bo to prineslo delovna mesta in turizem. Odlična novica pa je tudi za celotno Avstralijo, ker nas bo linija bolj povezala z enim izmed naših največjih trgovinskih partnerjev in virom turistov."

Qantas svojo "kengurujsko" linijo do Evrope trenutno vodi prek Singapurja oz. Dubaja.

Prednosti vzgonskega vetra

Kot poudarja CNN, do zdaj direktni polet Avstralija-Evropa nikdar ni bil izvedljiv - ekonomično gledano. Zaradi močnih vetrov proti vzhodu so morala letala prevažati več goriva, zaradi česar so morala žrtvovati tovor, sedežnih kapacitet pa niso zapolnili do konca.

V potniškem letalskem prometu včasih krajši polet dejansko pokrije večjo razdaljo. To drži tudi za trenutnega rekorderja po razdalji - polet Air Indie med New Delhijem in San Franciscom, ki leti prek Pacifika, namesto običajnejše poti prek Severnega pola. S 15.140 kilometri je pacifiška pot malce daljša, a z njo dejansko privarčujejo tako gorivo kot čas, saj izkoriščajo vzgonski veter.

Februarja bo sicer rekorder za najdaljši polet na svetu (glede na časovno razdaljo) postal polet Qatar Airwaysa med Doho in Aucklandom, ki bo trajal 17 ur in 45 minut.

