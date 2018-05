Največ mednarodnih poletov med Singapurjem in Kuala Lumpurjem

Najbolj priljubljena linija zadnjega leta

4. maj 2018 ob 16:57

Singapur - MMC RTV SLO

Letalska linija, ki povezuje Singapur in malezijsko prestolnico Kuala Lumpur, je po zadnji raziskavi mednarodna linija, na kateri je v zadnjih 12 mesecih letelo največ letal.

Po poročanju OAG Aviation so letala med dvema letališčema v zadnjih dvanajstih mesecih (in sicer do februarja letos) opravila kar 30.537 poletov. Številke tako kažejo, da so na tej liniji v povprečju leteli 84-krat dnevno. Polete večinoma opravljajo nizkocenovne letalske družbe, kot so denimo Scoot, Jetstar, Air Asia in Melindo Air, poleg njih pa tudi letalska velikana obeh držav Singapore Airlines in Malaysia Airlines.

Polet med omenjenima mestoma sicer traja približno 60 minut, v prihodnosti pa nameravajo izboljšati infrastrukturo, s katero bi ta čas še zmanjšali.

Linija je tako na prvem mestu seznama pred povezavo med Hongkongom in Tajpejem, tudi sicer pa so bile na prvih mestih mednarodnih linij večinoma azijske povezave. Najpogostejša mednarodna linija zunaj Azije, sicer je zasedla skupno osmo mesto, je med newyorškim letališčem LaGuardia in Torontom - v dvanajstih mesecih so tam opravili 16.956 poletov.

Sicer pa se tudi najvišje številke mednarodnih poletov ne morejo kosati z najbolj priljubljenimi domačimi letalskimi potovanji. Med temi je največ poletov opravljenih med južnokorejsko prestolnico Seul in priljubljenim počitniškim otokom Jeju - v letu 2017 je na tej relaciji poletelo kar 65 tisoč letal oziroma skoraj 180 poletov dnevno.

Kar se tiče števila prepeljanih potnikov, pa še vedno najbolj priljubljena ostaja relacija med Hongkongom in Kuala Lumpurjem (6,5 milijona), drugo mesto je pripadlo relaciji Singapur-Džakarta (4,7 milijona ljudi), na tretjem mestu pa je povezava Singapur-Kuala Lumpur (4 milijone ljudi).

P. B.