Namigi Lonely Planeta za poletni izlet: Zagreb, Gotland in Galicija

Zagreb je "kozmopolitski in trendovski"

23. maj 2017 ob 10:07

London - MMC RTV SLO

Priznana popotniška založba Lonely Planet je objavila seznam evropskih mest in pokrajin, ki jih priporočajo za ogled letošnje poletje. Na prvo mesto so uvrstili hrvaško prestolnico Zagreb.

Pri Lonely Planetu so Zagreb, ki ga obišče tudi veliko Slovencev, opisali kot "kozmopolitsko in hkrati trendovsko mesto". "Na jadranski obali je veliko slikovitih mest, a Zagreb je nedvomno metropola, ki jo morate obiskati. Zagreb vas bo navdušil z živopisanimi trgi iz avstroogrskega obdobja, mnogimi kavarnami in neverjetno kulinarično ponudbo," so mu polaskali. Dodali so, da je z odprtjem novega letališkega terminala v to mesto mogoče priti "lažje in hitreje kot kadar koli".

Na drugo mesto se je uvrstil švedski otok v Baltiškem morju Gotland, ki navdušuje s slikovito naravo, peščenimi plažami in zgodovinskimi najdbišči, na tretje mesto pa so uvrstili špansko pokrajino Galicijo, ki je "kraj dobre kulinarike in nedotaknjenih plaž".

Do desetega mesta sledijo še severni del Črne gore, Leeds v Veliki Britaniji, Alentejo na Portugalskem, severni del Nemčije, Moldavija, Pafos na Cipru in Le Havre v Franciji.

Pri uredništvu so želeli sestaviti seznam poletnih priporočil, ki sega dlje od tipičnih in že mnogokrat opisanih evropskih mest, kot so Pariz, Benetke ali Praga. "Našli smo destinacije, ki ponujajo nekaj novega, razburljivega in še neodkritega," je dejal urednik izdaje Tom Smart in dodal: "Zagreb najbolj ustreza tem kriterijem. Vsa Hrvaška je sicer trenutno ena najbolj vročih turističnih destinacij ta hip, a škoda je, ker mnogi tujci odhitijo neposredno na plažo in zamudijo mesta v notranjosti države."

A. P. J.