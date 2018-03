Ni prostora za bistroje? Po Biroju se zapira še Ek

Tegobe ljubljanskih bistrojev

9. marec 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanska restavracijska scena je zelo muhasta in očitno prestolnica še vedno ni povsem pripravljena na lokale malo bolj specifičnega tipa. Eden zadnjih, ki je moral priznati poraz, je Ek.

Bistro pod vodstvo Saše Kralja, ki se je specializiral za brunche, a je poleg jajčk benedict in francoskih toastov ponujal čez cel dan kratek, a simpatičen meni, namreč po dobrem letu dni že zapira svoja vrata.

"S prejšnjim tednom je EK bistro zaprl svoja vrata. Hvala vsem, da ste verjeli v našo vizijo in z nami ustvarjali prijetne spomine. Veseli smo, da sta zajtrk in brunch postala razlog za druženje s prijatelji in klepet z neznanci. Vsak dan, ves dan," so zapisali na svojih družbenih omrežjih Ekovci.

Ek bo zamenjal drug bistro

Lahko krivimo lokacijo (podaljšani krak Petkovškovega nabrežja ob Žitnem mostu), lahko premalo spretno upravljanje, lahko premajhno navdušenje Ljubljančanov nad podaljšanim zajtrkom, a dejstvo je, da je prestolnica ostala brez še enega bistroja, kar se načeloma v času, ko se Slovenijo razglaša za novo kulinarično destinacijo, ne bi smelo dogajati.

V Eku so sicer v svojem poslovilnem sporočilu dodali, da se bo na njihovi lokaciji že v sredo odprlo "nekaj novega" - gre za še en bistro s konceptom, poimenovan kar, preprosto, Bistro -, a ekspresno hitro odpiranje in zapiranje lokalov ni nekaj, kar bi vlivalo veliko zaupanja v te novosti. Stanje je pač tako, da vsak novi gostinski obrat bolj kot z navdušenjem pospremimo s skepticizmom in pesimističnim "Nas zanima, koliko časa bodo zdržali".

Rakom šel žvižgat tudi Biro

Izkušnje kažejo, da imajo le najbolj fokusirani, delavni in izkušeni toliko energije, vneme in potrpežljivosti, da so pripravljeni graditi lokal na dolgi rok in prebroditi tudi daljša obdobja na pol praznega lokala. Ek je denimo, čeprav je bil pri določenem segmentu Ljubljančanov zelo priljubljen, zdržal le leto dni.

Biro, bistro, ki ga je lani na krilih uspeha, ki ga ima s Tozdom, odprl Robert Henigman, še toliko ne. Henigman je belo zastavo na Gornjem trgu (še ena domnevno zakleta lokacija) razobesil že po pol leta. In to čeprav je v njem junija ob svojem promocijskem obisku v Ljubljani obedoval celo sam Bill Murray, kar bi jim moralo dati dodatnega zagona.

A Biro, ki je sicer nudil zelo simpatična in domiselna bistrojska kosila, je mnoge razočaral s svojim pišmeuhovskim pristopom večnega zmanjkovanja določenih krožnikov, sestavin ali vin z že tako kratkega menija, ki si ga kot novi lokal nikakor ne bi smeli privoščiti. Poglavje zase je tudi strežno osebje, ki pa je tako ali tako rakava rana slovenskega gostinstva.

Faktor tudi najemnine

Na mestu je vprašanje, ali Ljubljančani sploh imamo posluh za bistroje ali imamo pač raje picerije, burgerje, kebabe ali celo pad thaie, če gre sklepati iz slovenskega navdušenja nad poceni azijsko hrano, ki v resnici v Ljubljani sploh ni poceni. Eden redkih bistrojev, ki je prebrodil težavno prvo leto, je Monstera, pa še za to se ima verjetno zahvaliti imenu Bineta Volčiča, ki vseeno je referenca na svojem področju.

A Ljubljana je danes turistično mesto in turisti vedno, še posebej pa v zadnjih letih, iščejo avtohtone jedi in surovine, skratka tisto, kar običajno bistroji na neki višji ravni navsezadnje nudijo. In turisti v Ek so zahajali, iluzorno pa je pričakovati, da bodo tovrstni lokali vsak dan in vsako uro nabito polni. Žal pa je realnost Ljubljane tudi, da mnogi ob tako visokih najemninah preprosto nimajo časa dalj kot leto dni čakati, da se jim "odpre".

Kaja Sajovic