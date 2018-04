Nizozemska: Najdaljša ogrevana kolesarska steza v zahodni Evropi

Pot se bo vila skozi neokrnjeno naravo

11. april 2018 ob 14:29

Wageningen - MMC RTV SLO

Med nizozemskima mestoma Wageningen in Arhem bodo zgradili najdaljšo ogrevano kolesarsko pot v zahodni Evropi, ki bo dolga kar 1,7 kilometra. Ker na njej tudi v najhladnejšem delu zime ne bo snega, bo potovanje po njej hitrejše in varnejše.

Z zgradnjo najdaljše ogrevane kolesarske poti v zahodni Evropi bodo kolesarjem omogočili krajše in lažje kolesarjenje med obema mestoma. Kolesarska "hitra cesta" bo toploto za ogrevanje črpala iz odvečne energije lokalne tovarne papirja.

Petra Borsboom iz mestnega sveta Gelderland je za britanske medije povedala, da verjamejo, da bo omenjena kolesarska steza najdaljša v zahodni Evropi, morda pa tudi v svetu. "Mogoče je na Kitajskem še kakšna daljša, a zanjo ne vemo," je še dodala. Prav tako je poudarila, da pot potnikom ne bo prihranila le časa, temveč bo tudi veliko varnejša.

Ali bo kolesarska steza ogrožala življenja žab?

Borce za pravice živali in nekatere prebivalce pa veliko skrbi povzročajo družine žab, ki živijo na tem območju. Bojijo se namreč, da bo ogrevana pot pritegnila velike skupine žab, ki se bodo na njej grele in pogosto sprehajale. S takimi sprehodi bi žabe lahko ogrozile lastna življenja, pa tudi življenja kolesarjev, ki se bi jim med kolesarjenjem želeli izogniti.

Mestni svet nizozemske pokrajine Gelderland je zato zagotovil, da bodo učinek nove kolesarske poti na življenja in naravni habitat živali pozorno spremljali. Pozorni bodo tudi na življenja ptic in bobrov, ki jih je na tem neokrnjenem območju še posebej veliko.

Prelepa narava

Številna nizozemske mesta so že vlagala v gradnjo ogrevanih kolesarskih poti, vendar pa se do zdaj izgrajene s cesto, ki bo nastala, ne morejo primerjati. 1,7 kilometra dolga pot namreč ne bo le olajšala življenj številnih kolesarjev, temveč bo ponujala tudi izjemen pogled na idilično naravo. Speljana bo namreč skozi naravni rezervat Jufferswaard, po pisanju britanskih medijev pa bo dokončana na začetku zime 2019.

Rezervat Jufferswaard je velik 31 hektarjev in leži ob reki Nederrijn. Za ogrevano kolesarsko stezo so se na Nizozemskem odločili zato, da bi v neokrnjeni naravi preprečili zasoljevanje prsti. To bi se zgodilo, če takšna pot ne bi bila ogrevana, saj bi bili stezo v primeru snega prisiljeni soliti in s tem preprečiti poledico ter možnost kolesarske nesreče.

