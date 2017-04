Nomina "pop-up" restavracija sredi džungle - "večerja desetletja" za 600 dolarjev

Rene Redzepi gostuje v Mehiki

26. april 2017 ob 20:21

Tulum - MMC RTV SLO

V zadnjih tednih ekipa Nome, svoj čas najbolje restavracije na svetu, na družabnih omrežjih pospešeno objavlja fotografije agrumov, sveže nabranih mangov, zbirke školjk vseh oblik in velikosti, zelišč in zeli ter res polnih polic mezcala.

Odkar je Noma februarja za vedno zaprla svoja vrata v köbenhavenskem pristanišču, so se chef Rene Redzepi in ekipa (začasno) preselili v Mehiko, kjer so za svojo "pop-up" restavracijo sredi džungle v pičlih dveh urah razprodali vse mize do zadnje. Noma Mexico, za katero poleg Redzepija stojijo še njegov slaščičar Rosio Sanchez in poslovni partner Ali Sonko, je prve goste sprejela 12. aprila, odprta pa bo do 28. maja.

To je po Tokiu leta 2015 in Sydneyju leta 2016 že tretja Nomina "pop-up" (priložnostna) restavracija, koncept pa ostaja enak - prenesti Nomino filozofijo hiperlokalnosti in nabiralništva v povsem drugo regijo, z drugimi surovinami, začimbami in okusi. Ekipa se z novo lokacijo podrobno seznani, se vanjo potopi, se pouči o tamkajšnjih surovinah in kuharskih tehnikah, nato pa postreže s svojim videnjem okolice.

In v primeru Nomine mehiške izpostave je to novo okolje precej impresivno - lesene mize so postavljene pod milo nebo, v senco palm, nedaleč od plaže in letovišča Tulum na polotoku Yucatan. Noma Mexico se v bistvu na videz ne razlikuje kaj dosti od kakšne druge obalne obedovalnice (celo osebje pod predpasniki nosi kar kratke hlače), a naj vas asketskost ne zavede - večerja za enega stane 600 dolarjev, ko temu prištejete še 16 odstotkov DDV-ja in devet odstotkov za strežbo, pa bo en par za večerjo pri "nabiralcu" Redzepiju odštel, reci in piši, 1.500 dolarjev.

"Najbolj vroča restavracija na planetu"

Pa je vredno? Pravijo, da. Washington Post je celotno izkušnjo evforično opisal kar kot "obed desetletja". "Najbolj vroča restavracija na planetu ne izgublja časa, da bi se v njej počutili kot najsrečnejši jedci na svetu. Šampanjec vam natočijo v hipu, ko se usedete, in prvih nekaj minut je ena sama meglica barv in odkritij (Prašiček, bleščeč od kokosove maščobe! Sladoled, ki vžge jezik s pikantnostjo!), ko vam morje ljudi predstavi jedi, o katerih boste govorili še dolgo potem, ko bodo po vsega sedmih tednih za vedno ugasnile luči restavracije," piše časnik.

Redzepi je pet mesecev raziskoval Yucatan in se še posebej navdušil nad tamkajšnjimi začimbami, dišavnicami in čiliji. Nad slednjimi celo do te mere, da zdaj pikantnost označuje kar za šesti okus, po sladkem, slanem, kislem, grenkem in umamiju. Prva jed, ki jo postreže, se imenuje "pinuela in tamarinda" - kaktusov sadež skuhajo, ostrino pa mu dajo tamarindina pasta, kapljice mezcala in koriandrov cvet.

Sledijo školjčni ceviche, začinjen z limetini lističi v prahu, ter ocvrte tortilje s konkasejem iz sušenih paradižnikov, čričkov in v česnu popečenih kobilic. Vizualno impresivna je hladna pikantna mehiška piščančja juha s koruzo, polna lokalnega cvetja in limet - in olja čilijev habanero.

Tu so še kaviar in kokosova krema, postrežena v razpolovljenem kokosu, hobotnica, pečena v "oklepu" iz soli in koruze ter postrežena z omako iz bučnega olja, pa mini banane, razpolovljene in postrežene z mešanico zažganih bananinh olupkov, pomarančnega soka in olja morske trave. In ni še konec - mole (tipična mehiška omaka, op. a.) Redzepi pripravlja s sušenimi jakobinkami, čokolado in oreščki, kuhar, ki je v Nomi šokiral z mravljami, pa insekte tokrat stre in jih premaže na razpolovljen avokado.

Strah pred dežjem

In sladica? Čokoladni sorbet, polnjen v suhih črnih čilijih, ki jih je Redzepi prej dušil v sladko-kislem yucatanskem medu, imenovanim melipona. "Gostje so bili zelo skeptični," prizna Redzepi. "A to je ena najboljših sladic, kar smo jih kdaj pripravili!" Redzepi o Mehiki govori samo v presežnikih - od obilice svežih surovin, ki jih ima vsak dan na voljo, do tega, da tu ni zlagane zadrgnjenosti, ampak je koncept jedenja z rokami vtkan v družbo in kulinarično kulturo.

Strogo lokalna je tudi spremljava jedem, od medice iz Queretara in naravnega rdečega vina iz Tecateja do kave, pripravljene iz kavnih zrn iz Chiapasa.

Edini strah ekipe je, da bi deževalo. Restavracija namreč, kot omenjeno, strehe nima, zato imajo kot izhod v sili pripravljene ponjave, s katerimi bi za silo obvarovali petične goste. Ampak, kot piše Washington Post, na koncu koncev gre za tropsko džunglo. "Ko pade na tvojo mizo list, ne gre za nevšečnost, ampak še en magični, "uščipni me" trenutek." Na tej točki je morda treba vzeti pisanje časnika malenkost z rezervo, saj vznesen novinar na koncu dahne, da ga glede na ves vložen trud za Nomin pop-up čudi samo, da ni degustacijski meni - dražji.

V pričakovanju Nome 2.0

Redzepi, 39-letni sin Danke in albanskega Makedonca, je Nomo odprl leta 2004 in se z njo proslavil kot genialen inovator, ki je uspel iz nabiralništva, fermentacij in študioznega pristopa do lokalnih surovin ustvariti skandinavsko revolucijo, novo nordijsko kuhinjo, katere vplivi in filozofija so segli daleč onkraj danskih meja.

Restavracija z dvema Michelinovima zvezdicama je bila kar štirikrat razglašena za najboljšo na svetu, nazadnje leta 2014, lani pa je Redzepi malce nepričakovano naznanil, da svojega paradnega konja zapira in za december pripravlja nov projekt, eksperimentalno farmo Noma 2.0, ki naj bi bila (še) bližje naravi, jedilnik pa naj bi definirali letni časi.

Kaja Sajovic

