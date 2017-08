Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tirna vzpenjača lahko sicer na Ljubljanski grad v eni uri prepelje 300 ljudi, urnik pa predvideva vožnje na vsakih 10 minut. Foto: BoBo Sorodne novice V letu 2016 rekordno število obiskovalcev tudi na Ljubljanskem gradu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov rekord ljubljanske vzpenjače - v enem dnevu na Grad 3.168 potnikov

Najbolj obiskani konec tedna pa šele prihaja

8. avgust 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S tirno vzpenjačo se je v ponedeljek na Ljubljanski grad povzpelo 3.168 obiskovalcev, kar je nov dnevni rekord. Dozdajšnjega z 10. decembra lani so presegli za 88 potnikov.

Toda v zavodu Ljubljanski grad ob tem poudarjajo, da glede na podatke iz preteklih let najbolj obiskani konec tedna šele prihaja.

Letos so vključno z rekordnim ponedeljkom na Grad z vzpenjačo sicer prepeljali že 280.799 potnikov, kar je 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od decembra 2006, ko je vzpenjača začela obratovati, pa so na Ljubljanski grad prepeljali že 3,174.857 potnikov.

Tirna vzpenjača lahko sicer na Ljubljanski grad v eni uri prepelje 300 ljudi, urnik pa predvideva vožnje na vsakih 10 minut. V ponedeljek je vzpenjača neprekinjeno obratovala več kot 10 ur, potniki pa so čez dan na prevoz čakali tudi do pol ure, so sporočili iz zavoda.

Kot so še zapisali, tudi ti podatki kažejo na to, da turizem v Slovenji, Ljubljani in tudi na Ljubljanskem gradu narašča.

