Nov železniški vozni red: novosti predvsem v mednarodnem prometu

Uvedli so tudi nekaj manjših sprememb odhodov vlakov

11. december 2016 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začetek decembra Slovenske železnice tradicionalno uvajajo spremembe voznega reda. Tudi tokrat je največ novosti povezanih z mednarodnim prometom.

Med drugim bo poleti med Budimpešto in Koprom oz. Reko vozil direktni mednarodni vlak, v Zagreb pa bodo vsak dan vozili štirje vlaki, ki bodo imeli povezave do Reke in Splita. V Beograd bo vozil en vlak na dan, decembra in poleti pa še dodatni nočni vlak, pravijo na Slovenskih železnicah in dodajajo, da bodo imeli vlaki povezave do Skopja, Sofije in Carigrada.

Poleg tega bo sedem regionalnih vlakov vozilo iz Maribora v Gradec, ustavljali pa bodo tudi na letališču v Gradcu. V Beljak bodo vozili trije dnevni in dva nočna vlaka, ki bodo imeli povezave do Benetk in Rima, Salzburga, Innsbrucka, Prage in Varšave.

Štirje vlaki dnevno bodo vozili v München, naprej pa bodo imeli povezave v Pariz, Köln, Bruselj, Amsterdam, Frankfurt in druga nemška mesta. Vlaki bodo vozili tudi v Zürich, Feldkirch, St. Anton, od koder imajo povezave v Ženevo, Lyon in druga večja evropska mesta.

Manjše spremembe tudi v notranjem prometu

Nekaj sprememb velja tudi v notranjem prometu. Tako bo iz Murske Sobote v Ljubljano po novem dopoldne vozil direktni vlak in se popoldne vračal. Avtovlak, ki zdaj vozi med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom, pa bo vozil na podaljšani relaciji, in sicer od Bohinjske Bistrice do Mosta na Soči.

Na Slovenskih železnicah potnikom svetujejo, naj pred potovanjem preverijo vozni red, saj so uvedli tudi nekaj manjših sprememb pri odhodih lokalnih vlakov.

