Nova lokacija največje ribje tržnice na svetu polna strupenih kemikalij

Na lokaciji, kamor bi morali že lani preseliti tokijski Tsukiji, največjo ribjo tržnico na svetu, priljubljeno tudi med turisti, so zaznali visoke ravni strupenih kemikalij, vključno z rakotvornim benzenom.

Tokijske oblasti načrtujejo selitev slovitega Tsukijija iz središča japonske prestolnice tri kilometre južneje v Tojosu. Tržnico bi morali po prvotnih načrtih preseliti že novembra lani, a so jo preložili.

A kot poroča Kyodo news, napovedi za selitev še vedno niso najboljše. Vsebnost benzena iz zadnjih vzorcev podtalne vode v Tojosuju je namreč kar 79-krat višja od minimalne dovoljene, so sporočile tokijske oblasti.



Benzen ali bencol je brezbarvna, zelo lahko vnetljiva tekočina sladkega vonja, ki dobro raztaplja maščobe, smole, jod in naftalin. Benzen je pomembno industrijsko topilo in izhodna surovina za proizvodnjo zdravil, plastičnih mas, sintetskega gumija in barvil. Uporablja se kot dodatek k bencinu, vendar je zaradi karcinogenosti njegova uporaba omejena. Kot navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), benzen povzroča "akutne in dolgoročne škodljive posledice za zdravje, vključno z rakom in aplastično anemijo".

Kot poroča časopis Jomiuri Šimbun, pa so vzorci vode vsebovali tudi 12-krat višji delež cianida od še dovoljenega in štirikrat višji delež arzena od dovoljenega. "Presenečena sem ob novici, da so zaznane ravni precej višje od pričakovanih," je novinarjem dejala tokijska guvernerka Juriko Koike. To sicer ni prvič, da so v Tojosu zaznali strupene substance. Oktobrski testi so namreč pokazali visoke ravni živega srebra.

Milijonska škoda

Tržnica Tsukiji je ena večjih tokijskih turističnih atrakcij, slovi pa predvsem po svojih dražbah tunov, ki že zarana privabljajo množice obiskovalcev. Največ pozornosti pritegne novoletna dražba, na kateri padajo rekordi cen, ki jo dosežejo tuni velikani. 200-kilogramskega tuna so na prvi letošnji dražbi denimo prodali za 109.000 evrov, kar je trikrat več kot na lanski prvi dražbi.

Na tržnici lahko kupite ribe in morske sadeže, lahko pa jih tudi še povsem sveže zaužijete v eni izmed tamkajšnjih majcenih restavracij, pred katerimi se že zjutraj vijejo kilometrske vrste. Na tržnici poleg tega prodajajo tudi sadje in zelenjavo.

Tokijske oblasti so se pred tremi leti odločile, da 80 let staro tržnico preselijo, češ da nujno potrebuje tehnološko posodobitev. Novi kompleks naj bi bil kar 40 odstotkov večji od obstoječega, imel naj bi tudi najmodernejši sistem zamrzovanja. Čiščenje tržnice je vlado do zdaj stalo že 86 milijard jenov (okoli 750 milijonov evrov), grosisti na tržnici, frustrirani zaradi zamud pri selitvi, trdijo, da jih ta stane na milijone evrov mesečno.

Guvernerka Koike poudarja, da je njihova primarna skrb varnost živil, zato bodo potrebne nadaljnje študije.

