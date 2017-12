Nova pravila za Everest - na vrh nič več sami, slepi in prestari

Želijo povečati varnost

30. december 2017 ob 18:07

Butan

Nepal je zaostril pravila glede vzponov na gore na svojem ozemlju, vključno z najvišjo goro na svetu. S tem želijo preprečiti število nesreč, še posebej tistih s smrtnim izidom.

Nepalska vlada je sprejela spremembe državnih pravil, ki med drugim prepovedujejo samostojno plezanje na Everest in določajo, da mora plezalca vedno spremljati vodič.

Prepovedali so vzpon plezalcem z amputiranima nogama in slepim, določili zgornjo starostno mejo za plezalce, ti pa bodo morali prav tako dokazati, da so osvojili že najmanj 7000-metrski vrh, preden se bodo poskušali povzpeti še na 8848 metrov visok vrh sveta.

S tem naj bi povečali varnost in preprečili smrtne žrtve, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal sekretar na ministrstvu za kulturo in turizem Maheshwor Neupane.

Vrh kot izziv

Aprila je v Himalaji na primer umrl izkušeni znani švicarski plezalec Ueli Steck, ki se je želel sam povzpeti na Nupce (Nuptse), sosednji vrh od Everesta.

Maja letos je v baznem kampu zaradi srčnega zastoja umrl 85-letni Nepalec Min Bahadur Šerčan, ki je skušal znova osvojiti naziv najstarejšega človeka na Everestu. Najnižja zakonska starostna meja za vzpon na Everest je 16 let, vendar nepalske oblasti do zdaj niso omejevale zgornje starostne meje - zdaj so jo postavili na 75 let.

Prav tako je vlada sprejela prepoved plezanja za ljudi z določenimi telesnimi ovirami, čeprav je za mnoge izmed njih vzpon na najvišjo goro na svetu še poseben izziv.

Novozelandec Mark Inglis je leta 2006 osvojil 8848 metrov visoki vrh, kljub temu da je prej zaradi ozeblin izgubil obe nogi. Slepi Američan Erik Weihenmayer je Everest osvojil maja 2001 in je kasneje postal edina slepa oseba, ki je osvojila najvišje vrhe vseh sedmih celin.

Gneča na vrhu sveta

Glavna plezalna sezona v Himalaji poteka spomladi in jeseni. Everest, ki sicer stoji na meji med Nepalom in Kitajsko, je lani z nepalske strani osvojilo skoraj 450 plezalcev, od tega 190 tujcev.

Britanski alpinist Tim Mosedale je maja letos opozoril, da "toksična mešanica" neizkušenih pohodnikov na Everestu povzroča velike težave, saj se na najvišjo goro sveta vzpenja vse več turistov, ki povzročajo "prometne zamaške" na poledenelih poteh.

Skupno se je na najvišjo goro sveta povzpelo že več kot 5.000 ljudi, skoraj 300 jih je pri vzponu umrlo, glavni razlogi za smrt pa so izčrpanost, mraz, padci in višinska bolezen.

