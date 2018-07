Noži nabrušeni - pariški chefi v boju za restavracijo na Eifflovem stolpu

Alain Ducasse izgubil koncesijo za Jules Verne

8. julij 2018 ob 09:20

Pariz - MMC RTV SLO

Največji pariški kuharski mojstri so v teh mesecih bili srdit troboj za Jules Verne, znamenito restavracijo v drugem nadstropju Eifflovega stolpa, ki jo od leta 2007 vodi zvezdniški chef Alain Ducasse.

A 61-letni kuhar, ki se z restavracijami, ki jih ima pod seboj, lahko pohvali z rekordnimi 21 Michelinovimi zvezdicami, je zdaj izgubil koncesijo za restavracijo, v kateri je lani prvi par Francije Emmanuel in Brigitte Macron gostil Donalda in Melanio Trump.

Večmesečni boj za koncesijo za Jules Verne so sicer poleg Ducassa bili še Frederic Anton (Le Pre Catelan) in Thierry Marx (restavracija Sur Mesure v hotelu Mandarin Oriental).

Boj za koncesijo

Gre za to, da je restavracija na eni najbolj norih lokacij v mestu, če ne celo v državi, v lasti občine, Ducassu pa kljub svojemu zvenečemu imenu Jules Verna nikdar ni uspelo zares povzdigniti v kulinarično institucijo.

Tako se je leta mučil s slovesom malce duhamorne luksuzne restavracije, ki se počasi spreminja v past za turiste, kot je v svoji pogubni recenziji Jules Verna s pomenljivim naslovom "En žalosten večer" zapisala recenzentka New York Timesa Ruth Reichl.

"Eno od glavnih pravil pri restavracijah je sledeče: boljši je razgled, slabša je hrana. A ko je na čelu restavracije Alain Ducasse, si ne moreš pomagati, da ne bi imel visokih pričakovanj. Še posebej, če so ji pri Michelinu podelili zvezdico /.../ A večerja v Jules Vernu je bila od začetka do konca mizerna izkušnja," je zapisala Reichlova v svoji recenziji leta 2014.

Pariška mestna uprava in Društvo za upravljanje z Eifflovim stolpom (SETE) sta novembra lani razpisala natečaj za koncesijo tako za restavracijo Jules Verne kot tudi za pivnico in bistro 58 Tour Eiffel v prvem nadstropju, za menzo, v kateri se prehranjujejo zaposleni, in še za nekaj manjših lokalov v stolpu.

Zmagovalec postal Anton

Za Ducassom je stala skupina Elior, multinacionalka, specializirana za gostinstvo, za Antonom in Marxom pa Eliorjev tekmec, skupina Sodexo, ki ima v lasti tudi Antonovo restavracijo Pre Catelan. In prav 53-letni v Nancyju rojeni Anton je tisti, ki mu je občina nazadnje podelila koncesijo in bo zdaj naslednjih deset let načeloval Jules Vernu.

Učenec Gerarda Boyerja in nekdanji vodja kuhinje v restavraciji Jamin Joëla Robuchona zadnjih 21 let vodi Le Pre Catelan, "dragulj iz Bolonjskega gozda", ki se od leta 2007 lahko pohvali s tremi Michelinovimi zvezdicami.

Thierry Marx, privrženec molekularne kuhinje, katerega restavracija v Mandarin Orientalu ima dve michelinki, bo po drugi strani prevzel bistro 58 Tour Eiffel in ostale lokale v stolpu.

Eifflov stolp je leta 2016 na 5,9 milijona obiskovalcev ustvaril 39,9 milijona evrov prometa, od tega čistega dobička pet milijonov.

Kaj je Ducasse skuhal Donaldu in Melanii?

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania sta Pariz obiskala lani julija, za francoski dan državnosti. Na obisk ju je povabil francoski predsednik Emmanuel Macron, da bi prebili led in otoplili odnose med državama. Obisk je bil uspešen, prvi par Francije pa je ameriški prvi par na večerjo peljal prav v restavracijo Jules Verne, kjer jih je osebno pričakal Alain Ducasse, ki ga sicer ne boste ravno srečevali za štedilnikom njegovih restavracij. Kuharski mojster je Trumpu postregel mesne pite - take, kot mu jih je kot otroku pekla mama. Za Melanio je Ducasse pripravil polnjeno zelenjavo z vrta v versajski palači, sledil je morski list s holandsko omako, nato goveji file s klasično omako Rossini, za sladico pa čokoladni sufle in jogurtov sladoled.

K. S.